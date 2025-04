Ascolti tv 11 Aprile The Voice Senior trionfa su tutti

Aprile si chiude con un netto successo per la Rai, che occupa il primo posto nel prime time grazie a The Voice Senior. Il programma condotto da Antonella Clerici ha registrato 3.271.000 spettatori e uno share del 21,9%, confermandosi ancora una volta come uno dei format più apprezzati dal pubblico over 60 e non solo. Un risultato che rafforza la leadership della tv di Stato nel panorama dell’intrattenimento serale.Ascolti TV 11 Aprile: Rai domina il prime time con The Voice SeniorPiù distaccato, ma comunque stabile, Canale 5 si aggiudica la seconda posizione con la serie Tradimento, che ha ottenuto 1.929.000 telespettatori e il 12,4% di share. Nonostante il calo rispetto a proposte più forti del passato, Mediaset riesce a mantenere una buona fetta di pubblico interessata al genere drammatico. Mistermovie.it - Ascolti tv 11 Aprile, The Voice Senior trionfa su tutti Leggi su Mistermovie.it Venerdì 11si chiude con un netto successo per la Rai, che occupa il primo posto nel prime time grazie a The. Il programma condotto da Antonella Clerici ha registrato 3.271.000 spettatori e uno share del 21,9%, confermandosi ancora una volta come uno dei format più apprezzati dal pubblico over 60 e non solo. Un risultato che rafforza la leadership della tv di Stato nel panorama dell’intrattenimento serale.TV 11: Rai domina il prime time con ThePiù distaccato, ma comunque stabile, Canale 5 si aggiudica la seconda posizione con la serie Tradimento, che ha ottenuto 1.929.000 telespettatori e il 12,4% di share. Nonostante il calo rispetto a proposte più forti del passato, Mediaset riesce a mantenere una buona fetta di pubblico interessata al genere drammatico.

Potrebbe interessarti anche:

The Voice Senior 2025 - la semifinale stasera 4 aprile : anticipazioni e regolamento

Stasera, venerdì 4 aprile, appuntamento con la semifinale di ‘The voice senior’ alle 21.30 su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici – che premia le più belle voci over 60 del Paese – è ...

Ascolti TV 4 aprile 2025 : “The Voice Senior” trionfa su Rai 1 con il 21 - 9% di share

Gli ascolti TV di Venerdì 4 aprile 2025 vede una nuova vittoria per Rai 1: il talent show “The Voice Senior”, condotto da Antonella Clerici, si conferma leader della prima serata con 3.367.000 ...

The Voice Senior 2025 - la semifinale stasera 4 aprile : anticipazioni e regolamento

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 4 aprile, appuntamento con la semifinale di 'The voice senior' alle 21.30 su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici – che premia le più belle voci over 60 ...

Ascolti tv ieri venerdì 11 aprile chi ha vinto tra The Voice Senior, Tradimento, Propaganda Live, Quarto Grado. Ascolti tv venerdì 11 aprile: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento. Ascolti tv dell’11 aprile, Antonella Clerici e l’ultimo scontro con Tradimento. Le pagelle, gli ascolti e i top e flop di ieri: The Voice Senior fa cantare tutti, Quarto Grado intriga. RAI * "ASCOLTI TV" - 11/4 - INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 2 MILIONI 434 MILA SPETTATORI; SHARE 31,7%. / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 150 MILA SPETTATORI; SHARE 28%.. Le pagelle, gli ascolti e i top e flop di ieri: The Voice Senior fa cantare tutti, Quarto Grado intriga. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è fanpage.it:) Ascolti tv venerdì 11 aprile: chi ha vinto tra The Voice Senior e Tradimento - Nella serata di venerdì 11 aprile 2025 a vincere la sfida degli ascolti tv è stata la finale di The Voice Senior con 3 ...

(Come si legge su rai.it:) Ascolti Tv di venerdì 11 aprile - TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 775 mila spettatori; share 25,7% “The Voice Senior” conferma il gradimento del pubblico anche nella serata finale e Rai 1 si aggiudica il prime time di ...

(Ne dà notizia msn.com:) Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: The Voice Senior fa cantare tutti, Tradimento (al serale) non decolla, Quarto Grado intriga - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto secondo gli ascolti tv? Il palinsesto televisivo di ieri, venerdì 11 aprile, ha offerto ai telespettatori film, serie tv e show. Da ...