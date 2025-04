Vede i carabinieri e ingoia 13 dosi di cocaina

carabinieri della stazione Bologna Navile per spaccio.L'uomo, disoccupato e senza fissa dimora, è stato visto dai miliari di pattuglia tra via Albani e via di Vincenzo durante uno scambio con un'altra. Bolognatoday.it - Vede i carabinieri e ingoia 13 dosi di cocaina Leggi su Bolognatoday.it È un volto noto alle forze dell'ordine il cittadino nigeriano trentottenne arrestato daidella stazione Bologna Navile per spaccio.L'uomo, disoccupato e senza fissa dimora, è stato visto dai miliari di pattuglia tra via Albani e via di Vincenzo durante uno scambio con un'altra.

Potrebbe interessarti anche:

Vede i carabinieri e lancia la droga dall'auto in movimento : dal controllo spuntano 250 grammi di hashish

I carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno arrestato un 27enne italiano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo quanto ricostruito, il 24 ...

Spaccio di cocaina. Vede i carabinieri e la butta nel water

I carabinieri di Massa Lombarda, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, lunedì pomeriggio hanno ...

Tassista vede una truffatrice in azione e chiama i carabinieri : arresto in flagranza

I carabinieri di Mestre hanno arrestato nella serata di ieri, 20 gennaio, una donna di 45 anni responsabile di una truffa commessa poco prima. Assieme ad un complice (rimasto ignoto) aveva ...

via Albani: vede i carabinieri e ingoia 13 dosi di cocaina. Spaccio: fermato in Bolognina ingoia gli ovuli di cocaina. Ingoia la cocaina per sfuggire al controllo dei Carabinieri: arrestato 26enne. Parma: vede la pattuglia dei Carabinieri dirigersi verso di lui e ingoia 31 involucri tra cocaina e crack. Arrestato 31enne straniero. Gli trovano la droga, la ingoia e prende a testate i carabinieri per scappare. Si riprende la droga sequestrata e la ingoia. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da gazzettadibologna.it:) Ingoia 13 ovuli di cocaina per sfuggire all’arresto, fermato dai carabinieri in Bolognina - Ha cercato di sfuggire all’arresto ingoiando diversi ovuli di droga, ma è stato bloccato dai carabinieri e portato in ospedale per accertamenti. È successo in Bolognina.