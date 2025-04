Il fiume Palma diventato color latte | i carabinieri scovano il punto di scarico e chi ha incanalato l' acqua puzzolente

carabinieri del Centro Anticrimine Natura del comando provinciale di Agrigento sono riusciti a trovare il punto di scarico dell'acqua biancastra che aveva colorato, rendendolo lattiginoso, il fiume Palma di Palma di Montechiaro. Risalendo. Agrigentonotizie.it - Il fiume Palma diventato color latte: i carabinieri scovano il punto di scarico e chi ha incanalato l'acqua puzzolente Leggi su Agrigentonotizie.it È in tempo record, grazie all'utilizzo di un drone, che idel Centro Anticrimine Natura del comando provinciale di Agrigento sono riusciti a trovare ildidell'biancastra che avevaato, rendendolo lattiginoso, ildidi Montechiaro. Risalendo.

Il fiume Palma diventato color latte: i carabinieri scovano il punto di scarico e chi ha incanalato l'acqua puzzolente. Inquinamento. Nuova denuncia di Mareamico per il fiume Palma. Video, Fiume Palma: Mareamico denuncia ai Carabinieri inquinamento dei frantoi. L’acqua del fiume Palma nell’Agrigentino diventa bianca: sulle cause indagano anche i carabinieri. Il fiume Palma è diventato bianco, Mareamico: "nuovo inquinamento". Nell’Agrigentino c’è il fiume bianco. Non manca nulla. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è scrivolibero.it:) “Il fiume Palma ha cambiato di colore”: l’allarme di Mareamico Agrigento - "Il fiume Palma subisce giornalmente attacchi dannosi che minano la sua salubrità: nel periodo autunnale i frantoi lo riempiono di acque di vegetazione, provenienti dalla molitura delle olive, il depu ...

(Come si legge su grandangoloagrigento.it:) Il fiume Palma è diventato bianco, Mareamico: “nuovo inquinamento” - Mareamico ha quindi chiesto ai Carabinieri, all’ARPA e all’ASP di scoprire quale sia la causa di questa grave metamorfosi del fiume ...

(Ne dà notizia livesicilia.it:) Palma di Montechiaro, l’acqua del fiume diventa bianca: la denuncia - PALMA DI MONTECHIARO (AGRIGENTO) – L’acqua del fiume Palma, all’altezza del bivio Facciomare/Ciotta, lungo la strada che porta a Marina di Palma di Montechiaro (Agrigento), è diventata bianca. A segna ...