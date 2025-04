Ricostruzione post-alluvione continuano i lavori sulla provinciale ' Mercato - Linaro'

lavori per ripristinare la viabilità e a mettere in sicurezza la provinciale 53 “Mercato Linaro” nel Comune di Mercato Saraceno, a seguito dell’alluvione del maggio 2023. Sui tre dissesti oggetto d'intervento al chilometro 8+100, 11+300, 14+500 è arrivata a conclusione la. Cesenatoday.it - Ricostruzione post-alluvione, continuano i lavori sulla provinciale 'Mercato - Linaro' Leggi su Cesenatoday.it Proseguono iper ripristinare la viabilità e a mettere in sicurezza la53 “” nel Comune diSaraceno, a seguito dell’del maggio 2023. Sui tre dissesti oggetto d'intervento al chilometro 8+100, 11+300, 14+500 è arrivata a conclusione la.

Ricostruzione post-alluvione, continuano i lavori sulla provinciale 'Mercato - Linaro'. Ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna: a che punto siamo. Per l'alluvione in arrivo 167 milioni di euro per 179 interventi. Ecco quali. Ricostruzione post alluvione. Nuovo sopralluogo del presidente de Pascale e della sottosegretaria Rontini a Bentivoglio (Bo). SP 36: la Città metropolitana incontra i Sindaci della Val di Zena per fare il punto sugli interventi di ricostruzione post alluvione. Alluvione Emilia Romagna, niente soldi per la ricostruzione. Ne parlano su altre fonti

