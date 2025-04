Ilaria è stata costretta ad andare a casa di Mark Samson Non accettiamo le sue scuse

Ilaria Sula non sarebbe mai andata di sua volontà a casa dell'ex fidanzato Mark Samson. A esserne certo è il padre Flamur. "Ilaria non ci andava quando stavano bene insieme, lo faceva quando si erano lasciati? Una cosa assurda". Assieme alla moglie Gezime e al figlio minore, Leon, l'uomo ha.

Omicidio Ilaria Sula - il papà : ‘Mark l’ha costretta ad andare a casa sua’

Ilaria Sula non sarebbe mai andata di sua volontà a casa dell’ex fidanzato Mark Samson. In quell’appartamento a Roma dove la studentessa universitaria trova la morte per mano proprio di quel ...

Ilaria Sula, il corpo portato via in pieno giorno. Il papà: «È stata costretta ad andare in quella casa». "Ilaria è stata costretta ad andare a casa di Mark Samson. Non accettiamo le sue scuse". Il padre della ragazza di Terni uccisa dall'ex fidanzato: "Ilaria è stata costretta in casa dall'assassino". Ilaria Sula, il papà: «Costretta ad andare a casa di Mark Samson, non ci andava nemmeno quando stavano insieme.

(Da una nota di corriereadriatico.it si apprende che:) Ilaria Sula, il papà: «Costretta ad andare a casa di Mark Samson, non ci andava nemmeno quando stavano insieme» - «Non ci andava quando stavano bene insieme, lo faceva quando si erano lasciati? Una cosa assurda». Non ha dubbi Flamur: Ilaria Sula, sua figlia, non sarebbe mai andata di ...

(Il quotidiano adnkronos.com ha riportato che:) Ilaria Sula trovata morta in una valigia, confessa l'ex: uccisa mentre i genitori erano in casa - Il cadavere della giovane, scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di San Lorenzo, a Roma, è stato ritrovato in un'area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all'interno di ...

