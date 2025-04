La clinica di riabilitazione toscana rafforza la presenza ad Arezzo con un nuovo ambulatorio

clinica di riablitazione toscana consolida la sua presenza nella città di Arezzo. Dopo l’apertura, lo scorso anno, dell’ambulatorio per l’età evolutiva, ecco Carta e cioè il Centro ambulatoriale di riabilitazione territoriale dell’adulto. Verrà inaugurato alle ore 18.30 di lunedì 14 aprile al. Arezzonotizie.it - La clinica di riabilitazione toscana rafforza la presenza ad Arezzo con un nuovo ambulatorio Leggi su Arezzonotizie.it Ladi riablitazioneconsolida la suanella città di. Dopo l’apertura, lo scorso anno, dell’per l’età evolutiva, ecco Carta e cioè il Centro ambulatoriale diterritoriale dell’adulto. Verrà inaugurato alle ore 18.30 di lunedì 14 aprile al.

La clinica di riabilitazione toscana rafforza la presenza ad Arezzo con un nuovo ambulatorio. CRT rafforza la sua presenza ad Arezzo: nasce il nuovo Centro Ambulatoriale per la Riabilitazione degli Adulti. La riabilitazione si trasferisce a San Giuliano Terme: in via Garibaldi sorgerà la 'Casa della Salute'. Synlab rafforza la sua presenza in Toscana con l'apertura del nuovo centro medico di Ponte a Greve. San Giovanni Valdarno e Gerico, va avanti la ventennale amicizia – Foto. Nuovo polo di riabilitazione in funzione: risolte le ultime criticità.

(L’agenzia www3.saturnonotizie.it ha pubblicato che:) Albarosa Fuccini confermata presidente della Clinica Riabilitazione Toscana - Lo sforzo della Clinica ha prodotto un risultato fondamentale ... Oggi, con oltre 170 dipendenti, la CRT rappresenta uno dei tre poli toscani della riabilitazione ed è punto di smistamento tra la fase ...

(Risulta da fonti di lanazione.it che:) Psicologi, in Toscana si rafforza la rete sociale: 67 nuovi assunti - Firenze, 29 marzo 2025 – Saranno 67 i nuovi psicologi assunti a tempo pieno negli enti locali della Toscana per rafforzare il lavoro multidisciplinare nei servizi sociali e attuare il sistema ...

(Da quanto emerge da nove.firenze.it:) Riabilitazione post ictus, Toscana all'avanguardia - La Clinica di riabilitazione toscana, fortemente integrata con il nostro servizio sanitario, ha tutte le caratteristiche per diventare un Istituto di ricerca di cura a carattere scientifico”.