Superguidatv.it - Un Posto al Sole, trame dal 14 al 18 aprile 2025: problemi ai Cantieri

Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Unalin onda dal 14 al 18? Lesettimanali della soap partenopea in onda su Rai Tre vedranno al centro dei riflettori iche sorgeranno ai.Upas, anticipazioni al 18:La trattativa per fare entrare Gennaro Gagliotti come nuovo socio deientra nel vivo. Nel frattempo Michele – appena dimesso dall’ospedale – non immagina quanto sta per accadergli. Saviani riceve una visita che si rivela poco piacevole. Frustrato per il suo incontro con Agata, Michele finisce per confidarsi con Rossella e le svela le sue emozioni.Mentre il giornalista è in crisi perché non riesce ad accettare le sue condizioni fisiche e lavorative, Marina e Roberto si trovano ad affrontare alcuniai.Tensioni tra Grillo ed Eduardo nelle prossime puntate UpasTra Grillo, Damiano ed Eduardo la tensione si fa palpabile, e il rancore che Grillo prova nei confronti di quest’ultimo lo spinge ad agire contro di lui, arrivando a cercare di screditarlo come collaboratore di giustizia.