UniPomezia le parole di Corsetti | Con il Real Cassino vittoria meritata

Cassino che gli ha permesso di sfondare la doppia cifra. Sono 11 i gol di Claudio Corsetti in campionato con la maglia dell'UniPomezia. Due reti che hanno deciso il match contro il Real regalando all'undici di Casciotti 3 punti fondamentali. Romatoday.it - UniPomezia, le parole di Corsetti: "Con il Real Cassino vittoria meritata" Leggi su Romatoday.it A segno per tre partite consecutive con la doppietta diche gli ha permesso di sfondare la doppia cifra. Sono 11 i gol di Claudioin campionato con la maglia dell'. Due reti che hanno deciso il match contro ilregalando all'undici di Casciotti 3 punti fondamentali.

UniPomezia, le parole di Corsetti: "Con il Real Cassino vittoria meritata". Eccellenza B. L'UniPomezia batte a domicilio la Real Cassino, decisiva la doppietta di Corsetti. Eccellenza Lazio, gironi A e B: i risultati della sesta giornata di campionato. Eccellenza. Unipomezia, la parola a Matteo Biasimme. Marcatori Eccellenza Girone B - Lazio.

