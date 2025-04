Mercato Juventus | nessun dubbio lui lascerà la Vecchia Signora dopo una stagione deludente! Destino già segnato

JuventusNews24Mercato Juventus: questo giocatore lascerà la Vecchia Signora dopo una stagione deludente! Futuro già segnato, tutti i dettagliSportmediaset ha ribadito lo scenario riguardante il futuro di Arkadiusz Milik: l'attaccante polacco, mai a disposizione in questa stagione a causa di diversi intoppi per infortunio, lascerà Torino nel Mercato Juventus della prossima estate.Il calciatore è sotto contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2026: la dirigenza della Juventus ha già deciso per una risoluzione anticipata dell'accordo, un anno prima della scadenza naturale.

Peeters Juventus Next Gen - il centrocampista lascerà i bianconeri : ipotesi MLS. Tutti i dettagli

di Marco BaridonPeeters Juventus Next Gen, ipotesi MLS per il centrocampista che lascerà i bianconeri. Tutti i dettagli sul suo futuro Come appreso da Juventusnews24, Daouda Peeters lascerà la ...

Doppio addio - non solo Douglas Luiz : “Al 99 - 9% lascerà la Juventus”

Avventura per il momento molto deludente per il centrocampista brasiliano, che può lasciare la ‘Vecchia Signora’ dopo una sola stagione La Juventus prepara il big match di domenica all’Allianz ...

Juventus Women - Aprile cambia prestito : lascerà la Samp. Ecco la nuova destinazione

di Mauro MunnoJuventus Women, Aprile lascerà la Sampdoria per trovarsi una nuova sistemazione. Cambia il prestito: ecco dove andrà a giocare Roberta Aprile è destinata a lasciare già in questi ...

Mercato Juventus: nessun dubbio, lui lascerà Torino. Juve, nessun dubbio su Kalulu: verrà riscatto. Kostic, la Juve e il Fenerbahce: “Nessun dubbio. Qui per due motivi”. Calciomercato Juve: «Bisogna puntare su di lui!». Il Pagellone di Calciomercato: Milan 8, Inter 6,5, disastro Monza, male il Napoli, per la Juventus 6-. Tomori si allontana e la Juve guarda altrove. Milan-Walker, ci siamo | CM.IT. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da juventusnews24.com:) Calciomercato Juve: «Nessun dubbio, bisogna puntare assolutamente su di lui!». Retroscena del giornalista sul futuro di un bianconero - PAROLE – «Tra Veiga, Kalulu e Kolo Muani, la Juve su chi dovrebbe puntate per la prossima stagione e quindi tenere in rosa? Assolutamente Kalulu, nessun dubbio. Ha espresso un rendimento, può darsi, ...

(Come riferisce informazione.it:) Juve, nessun dubbio su Kalulu: verrà riscatto - Pierre Kalulu è una delle poche note positive della Juventus di quest'anno ... lo aiutava a brillare ma a Torino non hanno mai avuto dubbi: Pierre ha convinto sul lato tecnico, fisico ...

(Come indicato da juventusnews24.com:) Mercato Juve: 14 milioni per il primo ‘colpo’ estivo di Giuntoli. Rimane a Torino, scelta fatta da parte dei bianconeri - 14 milioni per il primo ‘colpo’ estivo dei bianconeri. Questo giocatore resterà a Torino Il mercato Juve non ha nessun dubbio circa il riscatto di Pierre Kalulu, con i bianconeri che avevano prelevato ...