Star Wars Horror | Disney Esplora il Lato Oscuro della Forza con un Film Horror?

Star Wars con un brivido in più, un tocco di Horror che ti fa saltare sulla sedia. Sembra fantascienza? Forse no! Tony Gilroy, il geniale creatore di Andor, ha lasciato intendere che Disney potrebbe essere al lavoro su un progetto Horror ambientato nell'universo di George Lucas. Star Wars si tinge di Horror? Le Parole di Tony GilroyIn un'intervista, Tony Gilroy ha riveLato che in casa Disney si Starebbe pensando di portare l'Horror nella saga di Star Wars. Anche se i dettagli sono ancora avvolti nel mistero, le sue parole lasciano presagire qualcosa di interessante in cantiere. Sarà un Film? Una serie TV su Disney+? Solo il tempo ce lo dirà. Andor: Il Trampolino di Lancio per un Nuovo Star Wars?La seconda e ultima stagione di Andor è alle porte, e mentre attendiamo con trepidazione il suo debutto, possiamo fantasticare su cosa potrebbe significare un Star Wars in chiave Horror. Mistermovie.it - Star Wars Horror: Disney Esplora il Lato Oscuro della Forza con un Film Horror? Leggi su Mistermovie.it Immagina di vivere le epiche battaglie dicon un brivido in più, un tocco diche ti fa saltare sulla sedia. Sembra fantascienza? Forse no! Tony Gilroy, il geniale creatore di Andor, ha lasciato intendere chepotrebbe essere al lavoro su un progettoambientato nell'universo di George Lucas.si tinge di? Le Parole di Tony GilroyIn un'intervista, Tony Gilroy ha riveche in casasiebbe pensando di portare l'nella saga di. Anche se i dettagli sono ancora avvolti nel mistero, le sue parole lasciano presagire qualcosa di interessante in cantiere. Sarà un? Una serie TV su+? Solo il tempo ce lo dirà. Andor: Il Trampolino di Lancio per un Nuovo?La seconda e ultima stagione di Andor è alle porte, e mentre attendiamo con trepidazione il suo debutto, possiamo fantasticare su cosa potrebbe significare unin chiave

