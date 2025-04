Atlete trans nelle squadre femminili Trump tagli fondi alle scuole del Maine

Trump ha annunciato che intende tagliare tutti i finanziamenti federali alle scuole pubbliche del Maine, accusando lo Stato di non aver rispettato l’ordine esecutivo del presidente che vieta ad atleti transgender di far parte delle squadre femminili. L’agenzia ha inoltre dichiarato di aver richiesto al Dipartimento di Giustizia di avviare un’azione. Imolaoggi.it - Atlete trans nelle squadre femminili, Trump tagli fondi alle scuole del Maine Leggi su Imolaoggi.it NEW YORK – L’amministrazioneha annunciato che intendeare tutti i finanziamenti federalipubbliche del, accusando lo Stato di non aver rispettato l’ordine esecutivo del presidente che vieta ad atletigender di far parte delle. L’agenzia ha inoltre dichiarato di aver richiesto al Dipartimento di Giustizia di avviare un’azione.

