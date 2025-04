Il padre di Ilaria è sicuro | Costretta ad andare a casa di Mark Samson Non accettiamo le sue scuse

Ilaria Sula non sarebbe mai andata di sua volontà a casa dell'ex fidanzato Mark Samson. A esserne certo è il padre Flamur. "Ilaria non ci andava quando stavano bene insieme, lo faceva quando si erano lasciati? Una cosa assurda" ha detto con voce ferma.L'uomo ha incontrato i giornalisti nello. Romatoday.it - Il padre di Ilaria è sicuro: "Costretta ad andare a casa di Mark Samson. Non accettiamo le sue scuse" Leggi su Romatoday.it Sula non sarebbe mai andata di sua volontà adell'ex fidanzato. A esserne certo è ilFlamur. "non ci andava quando stavano bene insieme, lo faceva quando si erano lasciati? Una cosa assurda" ha detto con voce ferma.L'uomo ha incontrato i giornalisti nello.

