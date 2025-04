Svolta Chiesa pronto il ritorno in serie A | tutto confermato è sfida a due

Chiesa si prepara a lasciare il Liverpool e a rientrare in Italia. Due le big che si sono iscritte alla corsa: fissato il prezzo del cartellino.Si separeranno al termine della stagione le strade del Liverpool e di Federico Chiesa. L’ex Juventus, sbarcato nella città dei Beatles a fine agosto per una spesa complessiva di 15 milioni, in questi mesi ha faticato ad imporsi alla corte di Arne Slot ricoprendo il ruolo della comparsa. Appena 4 le presenze in Premier League più 3 in Champions, altrettante in FA Cup e 2 in Coppa di Lega: un bottino ritenuto deludente dalla dirigenza inglese, pronta a venderlo in estate in modo tale da regalare all’allenatore olandese un’ala destra capace di fornire maggiori garanzie e ricoprire al meglio l’incarico di vice-Salah.Svolta Chiesa, pronto il ritorno in serie A: tutto confermato, è sfida a due (Ansa) TvPlay. Tvplay.it - Svolta Chiesa, pronto il ritorno in serie A: tutto confermato, è sfida a due Leggi su Tvplay.it si prepara a lasciare il Liverpool e a rientrare in Italia. Due le big che si sono iscritte alla corsa: fissato il prezzo del cartellino.Si separeranno al termine della stagione le strade del Liverpool e di Federico. L’ex Juventus, sbarcato nella città dei Beatles a fine agosto per una spesa complessiva di 15 milioni, in questi mesi ha faticato ad imporsi alla corte di Arne Slot ricoprendo il ruolo della comparsa. Appena 4 le presenze in Premier League più 3 in Champions, altrettante in FA Cup e 2 in Coppa di Lega: un bottino ritenuto deludente dalla dirigenza inglese, pronta a venderlo in estate in modo tale da regalare all’allenatore olandese un’ala destra capace di fornire maggiori garanzie e ricoprire al meglio l’incarico di vice-Salah.ilinA:, èa due (Ansa) TvPlay.

