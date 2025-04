Calciomercato.it - Rischio penalizzazione serio, l’Avvocato spaventa il Napoli

Al centro delle cronache è tornato il casocon la Procura che potrebbe anche riaprire il processo e far tremare il clubOltre al campo e alla lotta scudetto, a tenere banco in questi giorni è stata anche la questione relativa ale al possibile falso in bilancio attribuito al presidente De Laurentiis nell’ambito dell’acquisto di Manolas nel 2019 e poi di Osimhen l’anno successivo. La Procura della Federcalcio ha ricevuto gli atti dalla Procura di Roma con al centro appunto l’operazione con cui è arrivato il centravanti nigeriano dal Lille per 76 milioni più le operazioni in uscita di Karnezis più tre giovani del vivaio come Manzi, Plamieri e Liguori in cambio di 20 milioni, messi a bilancio dal.Aurelio De Laurentiis (Ansafoto) – calciomercato.itA questo punto il procuratore federale Giuseppe Chiné ha 30 giorni dalla ricezione delle carte per chiedere la revocazione del processo sportivo rispetto al proscioglimento del club azzurro e del suo presidente, risalente al 2022.