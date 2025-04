Perseguita una donna affiggendo foto ed appostandosi sotto casa sua | stalker arrestato

donna acese, sposata e con figli, non rassegnandosi al suo rifiuto di allacciare una relazione sentimentale con lui. Gli agenti del commissariato di Acireale hanno arrestato un 43enne acese con l'accusa di atti persecutori, bloccandolo proprio davanti alla casa della vittima, che. Cataniatoday.it - Perseguita una donna, affiggendo foto ed appostandosi sotto casa sua: stalker arrestato Leggi su Cataniatoday.it Tormentava unaacese, sposata e con figli, non rassegnandosi al suo rifiuto di allacciare una relazione sentimentale con lui. Gli agenti del commissariato di Acireale hannoun 43enne acese con l'accusa di atti persecutori, bloccandolo proprio davanti alladella vittima, che.

