Costretta a portare il velo islamico e picchiata denunciati madre e nonno

madre e del nonno, due pakistani residenti in un comune della bassa reggiana Imolaoggi.it - Costretta a portare il velo islamico e picchiata, denunciati madre e nonno Leggi su Imolaoggi.it Disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti dellae del, due pakistani residenti in un comune della bassa reggiana

Reggio Emilia - 14enne costretta a portare il velo e non avere amici : incastrati madre e nonno

Le avevano imposto di indossare il velo fin dai 10 anni, impedendole di avere amici e vietandole di studiare. Una madre e un nonno sono ora indagati per aver sottoposto una 14enne di origine ...

