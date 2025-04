Rinnovato il sostegno alle famiglie anghiaresi | torna il contributo una tantum per i genitori

genitorialità per le famiglie con bambini nati dal 07.04.2024 al 22.04.2025, tuttavia il contributo economico non sarà più erogato sotto forma di buoni spesa, ma verrà versato direttamente alle famiglie che presentano i requisiti e che ne. Arezzonotizie.it - Rinnovato il sostegno alle famiglie anghiaresi: torna il contributo “una tantum” per i genitori Leggi su Arezzonotizie.it L’amministrazione comunale di Anghiari rinnova il bonusalità per lecon bambini nati dal 07.04.2024 al 22.04.2025, tuttavia ileconomico non sarà più erogato sotto forma di buoni spesa, ma verrà versato direttamenteche presentano i requisiti e che ne.

Potrebbe interessarti anche:

Lodi aiuta le famiglie dei ragazzi iscritti alla scuola secondaria inferiore. Ecco come ottenere il contributo da 85 euro

Lodi, 28 gennaio 2025 – Ragazzi iscritti alla secondaria inferiore, arriva il contributo del Comune. Da Palazzo Broletto, sede municipale di Lodi, arriva il contributo per il sostegno alle ...

Tariffe delle Rsa - stangate per le famiglie : Il contributo coprirà solo il 50%

L'iniziativa del governo riguardo al finanziamento delle Rsa parte da intenzioni lodevoli (come quella di garantire equità di trattamento), ma potrebbe generare difficoltà maggiori rispetto a quelle ...

Terremoto Campi Flegrei - un contributo per le famiglie sfollate dal comune di Napoli : approvata la delibera

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato, su proposta degli Assessori alle Politiche Sociali Luca Fella Trapanese e alle Infrastrutture con delega alla Protezione Civile Edoardo Cosenza, una...

Rinnovato il sostegno alle famiglie anghiaresi: torna il contributo “una tantum” per i genitori. Rinnovato il sostegno alle famiglie anghiaresi | torna il contributo Una tantum per i genitori. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce www3.saturnonotizie.it:) Rinnovato il sostegno alle famiglie anghiaresi: torna il contributo “Una tantum” per i genitori - L’amministrazione comunale di Anghiari rinnova il bonus genitorialità per le famiglie con bambini nati dal 07.04.2024 al 22.04.2025, tuttavia il contributo econ ...

() Docenti di sostegno, arriva la conferma per un anno se graditi alle famiglie - La norma prevede la conferma dei docenti di sostegno graditi alle famiglie sulla cattedra ottenuta quest’anno, anche per il prossimo anno scolastico. Cosa prevede il decreto legge Il provvedimento si ...