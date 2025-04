La Regione stanzia fondi per le aree industriali dell’Abruzzo ma penalizza Chieti e lo Scalo

Regione Abruzzo di un investimento da 20 milioni di euro per rimettere a nuovo le infrastrutture viarie dei nuclei industriali, con un’attenzione particolare per i poli di Vasto e Val di Sangro, suona come uno ‘schiaffo’ alla città di Chieti per il Movimento 5 Stelle che ritiene. Chietitoday.it - "La Regione stanzia fondi per le aree industriali dell’Abruzzo ma penalizza Chieti e lo Scalo" Leggi su Chietitoday.it La notizia dellaAbruzzo di un investimento da 20 milioni di euro per rimettere a nuovo le infrastrutture viarie dei nuclei, con un’attenzione particolare per i poli di Vasto e Val di Sangro, suona come uno ‘schiaffo’ alla città diper il Movimento 5 Stelle che ritiene.

Potrebbe interessarti anche:

Dazi : piano della Regione per addolcirli. Dal pressing industriali alla linea Giani : "Milioni su fiere - sostegni - innovazione"

Cinquanta milioni di euro "messi subito in campo per le aziende". È la risposta della Toscana ai dazi di Trump. La scandisce il governatore Eugenio Giani e la linea suona anche come una risposta - ...

Ubox - Rosolen : "Tre crisi industriali e molti lavoratori a rischio - massimo impegno da Regione"

TRIESTE - "Le crisi che si stanno sviluppando su questo territorio sono profondamente diverse ma anche perché il numero dei lavoratori coinvolti comincia a essere decisamente importante" e dalla ...

U-Blox - Rosolen : "Tre crisi industriali e molti lavoratori a rischio - massimo impegno da Regione"

TRIESTE - "Le crisi che si stanno sviluppando su questo territorio sono profondamente diverse ma anche perché il numero dei lavoratori coinvolti comincia a essere decisamente importante" e dalla ...

"La Regione stanzia fondi per le aree industriali dell’Abruzzo ma penalizza Chieti e lo Scalo". Aree abbandonate e a rischio incendio, dalla Regione contributi per il verde pubblico. Riserve naturali bresciane, la Regione stanzia 367mila euro per 8 aree. Riserve naturali Lombardia: Regione stanzia 1,75 milioni per 47 aree. UN BANDO REGIONALE STANZIA 14 MILIONI DI EURO PER LE IMPRESE TURISTICHE DEL VENETO. Area industriale di Milazzo-Giammoro, De Leo: "Svolta strategica grazie ai fondi stanziati dalla Giunta Schifani". Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da montagneepaesi.com:) Riserve naturali Lombardia: Regione stanzia 1,75 milioni per 47 aree - Queste aree rappresentano un vero e proprio patrimonio in termini di biodiversità e di bellezza paesaggistica: Regione ha il dovere di preservare e valorizzare questi grandi polmoni verdi del nostro ...

(Come riferisce telenord.it:) Liguria, agricoltura: oltre 5 milioni di euro per le imprese, al via i nuovi bandi del PSR - Vicepresidente Piana: "Un segnale concreto alle aziende agricole liguri che operano in zone soggette a vincoli naturali e ambientali" ...

(Il quotidiano agrigentonotizie.it ha riportato che:) Aree abbandonate e a rischio incendio, dalla Regione contributi per il verde pubblico - Fondi per favorire la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano nelle zone periferiche: al via la presentazione delle domande di contributo in favore dei Comuni da parte dell'assessorato regionale ...