Calciomercato Juventus | il suo futuro è sempre più lontano dai bianconeri! Valigie pronte in estate potrebbe salutare Torino La situazione

Tuttosport ha inquadrato la situazione relativa al futuro di Dusan Vlahovic, il cui contratto con la Juve è in scadenza il 30 giugno 2026. Il rinnovo con la Juventus – alle cifre che vorrebbe il serbo – è ormai utopia secondo il quotidiano torinese. Serve ora mettersi in mostra a suon di gol nella speranza di attirare l'interesse di altri club in vista della prossima estate. Premier League in prima fila.

