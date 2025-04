Ipotesi ribaltone per le regionali Schlein vorrebbe Fossi o Furfaro Giani | Indifferente continuo a lavorare

Firenzetoday.it - Ipotesi “ribaltone” per le regionali, Schlein vorrebbe Fossi o Furfaro. Giani: “Indifferente, continuo a lavorare” Leggi su Firenzetoday.it “Ho molta fiducia del lavoro di tessitura fatto per costruire la grande alleanza, che da Italia Viva possa portare ai 5 Stelle, su un piano non solo regionale ma anche nazionale, in modo che possa essere base di lavoro per le lezioni politiche che ci saranno nel 2027. Un lavoro fatto dalla.

Ipotesi “ribaltone” per le regionali, Schlein vorrebbe Fossi o Furfaro. Giani: “Indifferente, continuo a lavorare”. Giani e l’ipotesi ribaltone: "Resto indifferente e continuo a lavorare". Sollievo per Schlein, a destra si apre la guerra veneta. Elezioni regionali Toscana, si apre il tavolo. Ribaltone su Giani? “Difficile ma c’è chi ci prova”. Sardegna, scrutinio in tribunale riduce il vantaggio di Todde. FdI: “Se scende sotto mille voti chiediamo ric…. Il Pd romano e l'eterna conta interna: la vittoria di Schlein nei circoli agita le correnti. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Giani e l’ipotesi ribaltone: "Resto indifferente e continuo a lavorare" - Il governatore sul campo largo: "Ho fiducia in Elly Schlein, mi rimetto a lei". Malumori di Danti (SI): "Imbarazzante rinviare ancora il tavolo di coalizione".

(Come riferisce ilmanifesto.it:) Sollievo per Schlein, a destra si apre la guerra veneta - Regionali (Commenti) Sul terzo mandato, polemica che ha intossicato gli ultimi mesi di dibattito politico, il dado dunque è tratto: la Corte costituzionale ha detto no a De Luca, e con lui a tutti que ...

(Come indicato da affaritaliani.it:) Pd, De Luca "variabile impazzita" per Schlein. Che cosa accade dopo il no della Consulta al terzo mandato - La Consulta ha emesso il suo verdetto e, accogliendo il ricorso del governo, ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente ch ...