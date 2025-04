Agrigentonotizie.it - "Hanno tagliato le ruote di 15 auto lasciate parcheggiate in strada": denunciati due giovani

Leggi su Agrigentonotizie.it

Forse erano ubriachi, quasi certamente frustrati, incapaci di convivenza civile. Non ci sono motivi, se non definiti "futili", dietro il maxi raid vandalico che lo scorso venerdì notte ha preso a bersaglio 15posteggiate lungo la pubblica via. Macchine a cui sono stati tagliati i.