Al via i lavori per rifare il manto stradale in viale Isonzo a Chioggia

lavori di ristrutturazione del manto stradale lungo viale Isonzo a Sottomarina. L'intervento inizierà la settimana del 14 aprile, e rientra nell’ambito del ben più ampio progetto di sistemazione. Veneziatoday.it - Al via i lavori per rifare il manto stradale in viale Isonzo a Chioggia Leggi su Veneziatoday.it Ci vorrà qualche giorno in più del previsto dal cronoprogramma, forse una settimana, per completare idi ristrutturazione dellungoa Sottomarina. L'intervento inizierà la settimana del 14 aprile, e rientra nell’ambito del ben più ampio progetto di sistemazione.

Asfaltatura del manto stradale a Fabriano - investimenti per 700mila euro : il 22 marzo la conclusione dei lavori

FABRIANO – L’amministrazione del Comune di Fabriano ha avviato già dallo scorso anno un importante investimento di messa in sicurezza e manutenzione di alcune strade comunali sia in città che nelle ...

Fondo Valle Isclero - la Lega : “A breve partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale”

Tempo di lettura: < 1 minuto“A breve partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale dei tratti maggiormente danneggiati della fondo Valle Isclero. Purtroppo le temperature finora non ...

(Ne dà notizia sienafree.it:) Al via i lavori di rifacimento della segnaletica stradale a Poggibonsi - Con la conclusione della stagione invernale hanno preso il via i lavori alla segnaletica stradale di Poggibonsi che proseguiranno gradualmente ...

() 100mila euro per rifare le strade, da via Matteotti al cimitero: «Lavori subito dopo Pasqua» - FOLLONICA – In arrivo interventi nelle vie cittadine: nello specifico piazza I maggio, la via di accesso al cimitero, via Matteotti/via Santini, via Sanzio e via Toscanini, per un totale di 100mila eu ...

(Dalle pagine di ilcittadinoonline.it si apprende che:) Al via i lavori di rifacimento della segnaletica stradale - POGGIBONSI. Con la conclusione della stagione invernale sono iniziati i lavori di rifacimento della segnaletica stradale. In base alle necessità e alle Con la conclusione della stagione invernale hann ...