Minecraft Movie 2 | Warner Bros Conferma il Sequel! Ecco Cosa Sappiamo

Minecraft? Preparati, perché la Warner Bros. ha appena annunciato che Minecraft Movie 2 è ufficialmente in lavorazione! Dopo il successo strepitoso del primo film, sembra che il mondo di Minecraft stia per espandersi ancora di più sul grande schermo. Minecraft Movie 2: Un Sequel Più Vicino di Quanto PensiNonostante alcune critiche, il successo al botteghino di Minecraft Movie è innegabile. Ha battuto record su record, superando persino altri adattamenti di videogiochi. Il regista Jared Hess aveva già accennato a possibili Sequel, parlando delle infinite possibilità offerte dal materiale di origine e dei personaggi ancora da esplorare. Ora, con le trattative in corso, sembra che Minecraft Movie 2 potrebbe arrivare prima del previsto. Cosa Aspettarti da Minecraft Movie 2Hess ha rivelato che il Sequel potrebbe concentrarsi sui personaggi di Steve, interpretato da Jack Black, e Alex, introdotto nella scena post-credits del primo film.

