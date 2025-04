Brambilla sulla Juventus Next Gen | Il miglioramento va fatto nella testa Ecco qual è la prima difficoltà nell’allenare questa squadra

JuventusNews24Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato così della Seconda squadra bianconera. Le sue dichiarazioniA Ultimo Uomo, Massimo Brambilla ha raccontato così la Juventus Next Gen.LEGGI ANCHE: Claudio Chiellini racconta la Juventus Next Gen: «Ecco com’è nato tutto. Non dormivo la notte per la paura di retrocedere! Su Yildiz, Savona e Mbangula vi dico che.»SALTO IN Next GEN – «C’è una bella differenza per i ragazzi che arrivano dal settore giovanile. E la maggior parte vengono da lì. E oltre alla categoria – la Serie C è molto più fisica e con giocatori molto più esperti – cambiano anche gli obiettivi: nel settore giovanile tutte le squadre della Juve giocano per le prime posizioni, quindi i ragazzi sono abituati a lottare per vincere; mentre in questa categoria, che è molto più dura, l’obiettivo è crescere, fare meglio possibile, e vedere dove si può arrivare, magari ai playoff. Juventusnews24.com - Brambilla sulla Juventus Next Gen: «Il miglioramento va fatto nella testa. Ecco qual è la prima difficoltà nell’allenare questa squadra» Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24, allenatore dellaGen, ha parlato così della Secondabianconera. Le sue dichiarazioniA Ultimo Uomo, Massimoha raccontato così laGen.LEGGI ANCHE: Claudio Chiellini racconta laGen: «com’è nato tutto. Non dormivo la notte per la paura di retrocedere! Su Yildiz, Savona e Mbangula vi dico che.»SALTO INGEN – «C’è una bella differenza per i ragazzi che arrivano dal settore giovanile. E la maggior parte vengono da lì. E oltre alla categoria – la Serie C è molto più fisica e con giocatori molto più esperti – cambiano anche gli obiettivi: nel settore giovanile tutte le squadre della Juve giocano per le prime posizioni, quindi i ragazzi sono abituati a lottare per vincere; mentre incategoria, che è molto più dura, l’obiettivo è crescere, fare meglio possibile, e vedere dove si può arrivare, magari ai playoff.

