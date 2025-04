Beautiful anticipazioni settimanali dal 12 al 18 aprile 2025 | Deacon costretto a scegliere tra Sheila e Hope?

Beautiful in onda nella settimana dal 12 al 18 aprile? L'appuntamento quotidiano su Canale 5 con le vicende dei Forrester si preannuncia particolarmente ricco di colpi di scena, e nel corso delle prossime puntate assisteremo a un fatto che metterà in discussione tutte le convinzioni di Deacon. Sharpe costretto a scegliere tra Sheila e Hope: cosa deciderà? Scopriamolo insieme.Beautiful, trame settimanali al 18 aprileSheila è apparsa molto preoccupata per il suo rapporto con Deacon. La rossa – pur dichiarando a Sharpe di amarlo – era sempre stata scettica sul fatto che Hope potesse accettare il loro rapporto. Nonostante le sue perplessità però, lui si era sempre mostrato convinto che il loro amore avrebbe vinto.Ma sarà davvero così? Nelle prossime puntate Beautiful Deacon – pur decidendo di mantenere segreta la sua relazione con Sheila agli occhi del mondo – sentirà il bisogno di condividere la sua gioia con sua figlia Hope.

