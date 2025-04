Energie di Comunità ultimo appuntamento dedicato alle imprese agricole

alle 20,30, l’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze “Energie di Comunità” dedicato alle imprese agricole, un progetto promosso dall’Unione Rubicone e Mare con l’obiettivo di. Cesenatoday.it - “Energie di Comunità”, ultimo appuntamento dedicato alle imprese agricole Leggi su Cesenatoday.it La biblioteca comunale Pascoli di San Mauro Pascoli (Piazza G. Mazzini, 7) ospiterà martedì sera, a partire d20,30, l’del ciclo di conferenze “di, un progetto promosso dall’Unione Rubicone e Mare con l’obiettivo di.

“Energie di Comunità”, ultimo appuntamento dedicato alle imprese agricole. CER: incontri sulle Comunità energetiche, l’11 aprile l’assessore regionale all’Energia interverrà all’appuntamento di Belluno. Audio. PASTURO: VENERDI' PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. Agricoltura e Comunità Energetiche: come produrre energia e risparmiare in azienda. Praticare la transizione, al via gli incontri pubblici a Rimini. Il progetto CER Roero svela a Bra “il valore dell’energia sostenibile”. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da ilrestodelcarlino.it:) Energie di comunità. Stasera la relatrice è Grazia Paruscio - Prosegue il ciclo di incontri ’Energie di Comunità’, un progetto promosso ... percorso di transizione energetica. Il prossimo appuntamento questa sera, dalle 20.30 alle 22.30, alla biblioteca ...

(Ne dà notizia lanazione.it:) Comunità energetiche, un’opportunità - Comunità energetiche rinnovabili sono un passo verso il futuro sostenibile e in municipio a Mulazzo è possibile avere appuntamento ... possibilità offerte dalle energie rinnovabili, dei ...