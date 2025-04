Continuano i controlli sul territorio | i carabinieri arrestano due persone

controlli del comando provinciale dei carabinieri di Brindisi su tutto il territorio. Nelle scorse ore, a Oria, i militari della locale stazione hanno arrestato in flagranza e condotto in carcere un uomo, già noto alle forze dell'ordine. Deve rispondere di detenzione ai fini. Brindisireport.it - Continuano i controlli sul territorio: i carabinieri arrestano due persone Leggi su Brindisireport.it ORIA - Proseguono indel comando provinciale deidi Brindisi su tutto il. Nelle scorse ore, a Oria, i militari della locale stazione hanno arrestato in flagranza e condotto in carcere un uomo, già noto alle forze dell'ordine. Deve rispondere di detenzione ai fini.

