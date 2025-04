Serie C Alcione Milano-Feralpisalò 0-3 | gol e highlights

Feralpisalò sfodera una delle migliori prove stagionali, superando con un netto 3-0 l’Alcione Milano e centrando il ventesimo successo in campionato. Una prova autoritaria quella offerta dai Leoni del Garda, che impongono il proprio ritmo fin dai primi minuti e concretizzano con lucidità le. Bresciatoday.it - Serie C, Alcione Milano-Feralpisalò 0-3: gol e highlights Leggi su Bresciatoday.it Lasfodera una delle migliori prove stagionali, superando con un netto 3-0 l’e centrando il ventesimo successo in campionato. Una prova autoritaria quella offerta dai Leoni del Garda, che impongono il proprio ritmo fin dai primi minuti e concretizzano con lucidità le.

Potrebbe interessarti anche:

Ragazzo 21enne accoltellato a Milano : indagini in corso

Durante la notte un 21enne è stato accoltellato a Milano nel quartiere di Quarto Cagnino. Il giovane è stato portato in ambulanza al pronto soccorso San Carlo.Continua a leggere

Alta Velocità tra Milano e Parigi : al via la vendita dei biglietti (da 29 euro)

Milano, 23 gennaio 2025 – Buone notizie per gli appassionati della ville lumière e per i francesi che vogliono scoprire i tesori della Lombardia: SNCF Voyageurs, ha reso noto che oggi giovedì 23 ...

LIVE Anadolu Efes-Milano 56-31 - Eurolega basket 2025 in DIRETTA : primo tempo dominato dai turchi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-AS MONACO DALLE 20.30 FINISCE IL SECONDO QUARTO! Finora è un dominio dell’Efes, che è in vantaggio di 25 punti ...

Serie C, Alcione Milano-Feralpisalò 0-3: gol e highlights. Serie C Girone A, ecco le formazioni ufficiali dell'anticipo tra Alcione Milano e Feralpisalò. ??LIVE | ALCIONE MILANO-FERALPISALÒ: LE FORMAZIONI UFFICIALI. Alcione Milano travolto in casa: Feralpisalò domina 3-0. Alcione-FeralpiSalò, le pagelle dei gardesani. La Feralpisalò cala il tris, il Lume si salva in extremis con un grande cuore. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di ilsussidiario.net si apprende che:) Diretta/ Alcione Milano Feralpisalò (risultato finale 0-3): gara senza storie (Serie C, 11 aprile 2025) - Tutte le informazioni sulla diretta Alcione Milano Feralpisalò, la situazione delle squadre, probabili formazioni, come seguire la partita, quote ed esito ...

(Il quotidiano calciomagazine.net ha riportato che:) Alcione Milano-FeralpiSalò 0-3: tris esterno per i Leoni del Garda - Diretta Alcione Milano-FeralpiSalò di venerdì 11 aprile 2025: dopo 35 minuti Crespi sblocca il risultato, nella ripresa a segno Cabianca e Sorensen ...

(A darne comunicazione è milanosportiva.com:) Alcione Milano travolto in casa: Feralpisalò domina 3-0 - L’Alcione Milano subisce una pesante sconfitta casalinga per 3-0 contro la Feralpisalò nella 36ª giornata di Serie C.