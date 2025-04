Si getta dall' auto in corsa e poi spara alla macchina che si schianta | uomini in fuga

getta da una macchina in corsa e poi apre il fuoco con una pistola, sparando proprio a quell'auto dalla quale si era lanciato. Come in un film, sono state scene di panico quella vissute venerdì sera poco dopo le 19 a Mezzolombardo, in Trentino. Secondo una prima ricostruzione. Trentotoday.it - Si getta dall'auto in corsa e poi spara alla macchina, che si schianta: uomini in fuga Leggi su Trentotoday.it Un uomo che sida unaine poi apre il fuoco con una pistola,ndo proprio a quell'a quale si era lanciato. Come in un film, sono state scene di panico quella vissute venerdì sera poco dopo le 19 a Mezzolombardo, in Trentino. Secondo una prima ricostruzione.

Potrebbe interessarti anche:

«Che bel seno» - poi allunga le mani su una 17enne. Per fuggire l’aggressore si getta da un’auto in corsa

ANCONA - Prima ha iniziato facendole appezzamenti spinti sul su seno. «Quanto sei bella, quanto sono grandi». Poi le avrebbe infilato le mani nei jeans per palpeggiarla ed infine le avrebbe stretto ...

Parcheggia l'auto sulla A14 e si getta davanti a un tir in corsa : morto sul colpo

Dramma nella prima serata di domenica sull'autostrada A14, dove un uomo ha perso la vita. L'incidente è avvenuto sulla corsia in direzione sud, attorno alle 18.30, all'altezza dell'autodromo di ...

Cristina Parodi bloccata : “Gesso e stampelle per un mese. Vai sempre di corsa - fai mille cose insieme. Pensi di essere indistruttibile”

Il sorriso non manca, ma le foto la mostrano bloccata per il gesso. Cristina Parodi ha voluto condividere con i suoi follower la sua disavventura: “A volte succede. Vai sempre di corsa. Fai mille ...

Far West a Mezzolombardo: si getta dall'auto e spara. Tre in fuga, ferita una donna incinta. Salta dall’auto in corsa, spara un colpo di pistola e provoca un frontale. Momenti di terrore per una famiglia, è caccia a tre fuggitivi, indagini della polizia. Far West a Mezzolombardo: si getta dall’auto e spara. Tre in fuga, ferita una donna incinta - Lavis - Rotaliana. Napoli: donna si getta da auto in corsa per sfuggire agli abusi. Arrestato un 38enne. Parcheggia l'auto sulla A14 e si getta davanti a un tir in corsa: morto sul colpo. Napoli, entra pensando fosse un taxi ma trova un molestatore: si getta dall'auto in corsa per sfuggire alla violenza. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto informazione.it:) Far West a Mezzolombardo: si getta dall’auto e spara. Tre in fuga, ferita una donna incinta - Lavis - Rotaliana - MEZZOLOMBARDO. Un giovane che si getta da un'auto in corsa impugnando una pistola, gli spari, poi lo scontro contro un'altra vettura. Sono state autentiche scene da film quelle alle quali hanno assist ...

(Lo segnala altoadige.it:) Far West a Mezzolombardo: si getta dall’auto e spara. Tre in fuga, ferita una donna incinta - Terrore in strada poco dopo le 19 di venerdì davanti al centro commerciale Rotalcenter. La testimone: «Ho visto un ragazzo venire verso di me con la pistola in mano». Rapina sfumata? Indaga la polizia ...

(Il quotidiano www3.saturnonotizie.it ha riportato che:) Sansepolcro, ferma l'auto lungo la E45 e si getta dal viadotto: muore dopo un volo di 30 metri - Accosta l'auto lungo la E45, scavalca il guard-rail e si lascia cadere nel vuoto. Dramma mercoledì mattina poco dopo lo svincolo di Sansepolcro, in direzione no ...