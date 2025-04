Cultura e vita sociale a Cesena debutta la Disability Card | Mettiamo al centro la persona

Cesena, con apposita delibera di Giunta, ha aderito al progetto nazionale Carta Europea della Disabilità in Italia. Cesenatoday.it - Cultura e vita sociale, a Cesena debutta la Disability Card: "Mettiamo al centro la persona" Leggi su Cesenatoday.it Una vera opportunità di inclusione a conferma delle politiche sviluppate nel corso degli anni dall’Amministrazione comunale a sostegno delle persone con disabilità. Il Comune di, con apposita delibera di Giunta, ha aderito al progetto nazionale Carta Europea della Disabilità in Italia.

Potrebbe interessarti anche:

Cesena capitale della cultura - Patrignani : "Sì - ma servono un restyling e un maggior appeal turistico"

“La candidatura di Cesena a capitale della cultura unitamente a Forlì, approdo che Confcommercio reputa positivo in una logica di unitarietà del territorio provinciale, deve essere una opportunità ...

Capitale della cultura in tandem con Cesena? Zattini : "Non si può". I tre consiglieri regionali dem spingono per la candidatura unica

“Abbiamo fatto le opportune verifiche e avuto conferma del fatto che non è possibile sostenere una candidatura multipla”: a specificarlo è il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini per la corsa a ...

Capitale della cultura - Zattini apre a Cesena. Lega : "Da tempo la città non ospita offerte culturali di alto respiro"

Tiene banco il dibattito sulla candidatura congiunta di Cesena e Forlì a capitale della cultura italiana 2028. Interviene anche la Lega che afferma: “Nel 2021 Cesena fu sconfitta nella gara ...

Cultura e vita sociale, a Cesena debutta la Disability Card: "Mettiamo al centro la persona". Inps: Fava: "Accesso a cultura oltre a sicurezza sociale e previdenza" - LaPresse. CEI, un’alleanza sociale per promuovere la cultura della vita. Federica Pellegrini: "La mia vita da mamma". La 'Divina' divisa tra amore, lavoro e impegno sociale. Cultura e inclusione sociale, a Brolo prende vita la Scuola di Teatro MITA. le donne nell' arte, nella cultura e nella vita sociale di palazzolo.. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da msn.com:) Inps: Fava: “Accesso a cultura oltre a sicurezza sociale e previdenza” - Accanto alla sicurezza sociale e alla previdenza favorire l’accesso alla cultura, significa arricchire la vita dei cittadini. È questa l’idea di base del mio progetto di welfare culturale che ...

(Lo rende noto marsicalive.it:) Partecipazione attiva nella vita sociale e culturale della città: ad Avezzano nasce il progetto Giovani in forma - Avezzano. Avezzano sta dando vita a un’iniziativa entusiasmante che mira a coinvolgere i giovani nella vita sociale e culturale della comunità. Il progetto “Giovani in forma” si propone di ...

(Stando a quanto scrive stream24.ilsole24ore.com:) Arte: Fava (Inps), ‘Cultura favorisce inserimento in lavoro” - “La cultura crea inclusione, partecipazione, riduce i rischi della depressione e dell'isolamento. Migliora la qualità di vita e l'inserimento ...