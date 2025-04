Progetto Bontempi donati ai bambini di Reggio Calabria 302 strumenti giocattolo

Progetto "Bontempi e l'albero che suona", che ha previsto la donazione di strumenti musicali giocattolo consegnati gratuitamente al settore politiche sociali del comune di Reggio Calabria, in tutto 302 strumenti giocattolo (violini elettronici, pianole verticale elettroniche. Reggiotoday.it - Progetto Bontempi, donati ai bambini di Reggio Calabria 302 strumenti giocattolo Leggi su Reggiotoday.it Nell'ambito dele l'albero che suona", che ha previsto la donazione dimusicaliconsegnati gratuitamente al settore politiche sociali del comune di, in tutto 302(violini elettronici, pianole verticale elettroniche.

Progetto Bontempi, donati ai bambini di Reggio Calabria 302 strumenti giocattolo.

