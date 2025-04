Zanetti | Per noi essere al Mondiale per Club è un sogno! Sfida con il River? Per me sarà…

Zanetti: «Per noi essere al Mondiale per Club è un sogno! Sfida con il River? Per me sarà.» Le parole del vice presidenteA presentare il trofeo del Mondiale per Club, ospite oggi nella sala Executive di San Siro, c’è anche il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, che ha parlato cosi:Mondiale 2010- «Bellissimo, insieme ai miei compagni abbiamo scritto pagine importanti del nostro Club. Sollevare il trofeo è qualcosa di speciale, speriamo che i nostri ragazzi possano vivere le stesse emozioni»SfidaRE MONTERREY E RiverPLATE -«Due partite difficili. Con il River Plate sarà una partita equilibrata, c’è tanto entusiasmo in Sud America per questa competizione; so come la vivono nel nostro Paese, ma saremo pronti ad affrontare entrambe»Sfida AL ROSEBOWL«Tanto entusiasmo. Internews24.com - Zanetti: «Per noi essere al Mondiale per Club è un sogno! Sfida con il River? Per me sarà…» Leggi su Internews24.com di Redazione: «Per noialperè uncon il? Per me sarà.» Le parole del vice presidenteA presentare il trofeo delper, ospite oggi nella sala Executive di San Siro, c’è anche il vice presidente dell’Inter, Javier, che ha parlato cosi:2010- «Bellissimo, insieme ai miei compagni abbiamo scritto pagine importanti del nostro. Sollevare il trofeo è qualcosa di speciale, speriamo che i nostri ragazzi possano vivere le stesse emozioni»RE MONTERREY EPLATE -«Due partite difficili. Con ilPlate sarà una partita equilibrata, c’è tanto entusiasmo in Sud America per questa competizione; so come la vivono nel nostro Paese, ma saremo pronti ad affrontare entrambe»AL ROSEBOWL«Tanto entusiasmo.

