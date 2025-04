Ancora violenza sulle donne | schiaffi alla compagna incinta; la ragazza di 25 anni finisce in ospedale La denuncia dopo mesi di abusi a Supino

denuncia l’ex compagno violento: scatta il divieto di avvicinamento a SupinoHa trovato il coraggio di denunciare dopo anni di violenze, e grazie alla sua determinazione la giustizia ha fatto il primo passo. Protagonista una giovane donna di 25 anni residente a Supino, che ha messo fine a un incubo durato troppo a lungo. Il suo ex compagno, un 34enne albanese domiciliato a Ferentino, è ora destinatario di un’ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento, emessa dal Gip di Frosinone su richiesta della Procura.anni di vessazioni, controlli ossessivi e maltrattamentiLa denuncia presentata a marzo ha portato i Carabinieri a indagare su una lunga serie di abusi fisici e psicologici. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sminuito la compagna, controllato il suo telefono, e colpita con schiaffi in più occasioni. Dayitalianews.com - Ancora violenza sulle donne: schiaffi alla compagna incinta; la ragazza, di 25 anni, finisce in ospedale. La denuncia dopo mesi di abusi a Supino Leggi su Dayitalianews.com l’ex compagno violento: scatta il divieto di avvicinamento aHa trovato il coraggio diredi violenze, e graziesua determinazione la giustizia ha fatto il primo passo. Protagonista una giovane donna di 25residente a, che ha messo fine a un incubo durato troppo a lungo. Il suo ex compagno, un 34enne albanese domiciliato a Ferentino, è ora destinatario di un’ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento, emessa dal Gip di Frosinone su richiesta della Procura.di vessazioni, controlli ossessivi e maltrattamentiLapresentata a marzo ha portato i Carabinieri a indagare su una lunga serie difisici e psicologici. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe sminuito la, controllato il suo telefono, e colpita conin più occasioni.

Potrebbe interessarti anche:

"Die Zauberflöte" - dopo 50 anni al Municipale torna in scena "Il flauto magico" di Mozart

Titolo che ha scalato la classifica delle opere più rappresentate in tutto il mondo, "Die Zauberflöte" (Il flauto magico) di Wolfgang Amadeus Mozart, andrà in scena venerdì 11 aprile alle ore 20 e ...

Incidente sul lavoro : muore a 54 anni dopo una caduta da 10 metri nel cantiere della scuola

Un uomo di 54 anni è morto precipitando da 10 metri mentre era al lavoro in un cantiere edile a Fino Mornasco (Co). Tragico incidente sul lavoro a Fino Mornasco: morto a 54 anni nel cantiere della ...

“Torna in Rai dopo 12 anni”. La notizia fa felice il pubblico italiano - per la bellissima conduttrice un programma top

A 12 anni dall’ultima volta l’attrice e conduttrice sarebbe pronta a tornare in Rai. Ne dà notizia Novella 2000 che scrive come: “Stando alle voci di corridoio, l’azienda di Viale Mazzini pare stia ...

Ancora violenza sugli autobus: "Mi faccia vedere il biglietto". Lui prende a schiaffi l’autista. Felice Maniero ancora nei guai. Schiaffi e pugni a una donna: scatta il braccialetto elettronico. Prende a schiaffi la moglie dopo una lite, arrestato marito violento. Ancora violenza in un pronto soccorso, infermiere preso a schiaffi: denunciato un 36enne. Roma, calci e schiaffi alla madre. Lei lo fa arrestare. "Non si fuma", schiaffi alla capotreno. Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di leggo.it si apprende che:) Ragazza presa a schiaffi per strada a Napoli, i passanti intervengono e l'aggressore reagisce in maniera ancora più violenta - Poi un secondo e un altro ancora. Una raffica di schiaffi che non si ferma, fino a quando la giovane non entra in auto. I due spariscono nel traffico di Napoli e non sappiamo se la violenza sia ...

(Lo rende noto quotidianosanita.it:) 8 Marzo. Marino (Pd): “Ancora troppe donne vittime di violenza” - ci sono ancora molti, troppi paesi dove la violazione dei diritti umani fondamentali è all’ordine del giorno”. “Centinaia di milioni sono le donne vittime di violenza. Violenza fisica ...

(In base a quanto diffuso da vanityfair.it:) La violenza prima del delitto: come riconoscere la spirale che porta al femminicidio - Dalla pagina Instagram al libro Potevo essere io, Roberta Roncone raccoglie storie vere e offre strumenti per spezzare il silenzio e prevenire gli abusi ...