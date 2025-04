Dayitalianews.com - Tragedia a Trapani, travolto dalla porta blindata che trasportava, morto un operaio

Leggi su Dayitalianews.com

Pietro Zito,di 35 anni, nato a Montelepre e residente a Cinisi, ha perso la vita all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo aver lottato contro le gravissime lesioni rite in un incidente sul lavoro avvenuto giovedì a Misiliscemi, in provincia di.L’uomo, impiegato presso una ditta di infissi con sede a Carini, è rimasto schiacciato da una pesanteche stava maneggiando durante una consegna. L’impatto si è rivelato fatale, nonostante i tentativi di soccorso e il successivo ricovero in ospedale.Pietro Zito stava effettuando la consegna di unaparticolarmente pesante, incarico affidatogli dall’azienda di Carini presso cui era impiegato. Durante le operazioni di movimentazione, la struttura gli è crollata addosso, provocando un violento schiacciamento che si è rivelato fatale.