Inter Cagliari De Vrij al rientro in difesa? Le ultime sulle probabili scelte

Inter Cagliari, De Vrij al rientro in difesa? Le ultime sulle probabili scelte per il match di oggi pomeriggioInzaghi pensa ad alcune rotazioni in vista della partita di oggi tra Inter e Cagliari, tenendo già presente anche l’importante sfida di Champions League contro il Bayern Monaco in programma mercoledì. Le decisioni definitive verranno prese questa mattina, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono previsti almeno cinque o sei cambi rispetto alla formazione che ha vinto all’Allianz Arena. Si parte dalla difesa, dove dovrebbero rientrare dal primo minuto De Vrij e Bisseck. In attacco, invece, Arnautovic è in vantaggio su Correa per partire titolare accanto a Lautaro, mentre Thuram e il rientrante Taremi dovrebbero iniziare dalla panchina.PROBABILE FORMAZIONE Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, LautaroPROBABILE FORMAZIONE Cagliari (4-2-3-1) – Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Luvumbo, Viola, Zortea; PiccoliLeggi su Internews24. Internews24.com - Inter Cagliari, De Vrij al rientro in difesa? Le ultime sulle probabili scelte Leggi su Internews24.com di Redazione, Dealin? Leper il match di oggi pomeriggioInzaghi pensa ad alcune rotazioni in vista della partita di oggi tra, tenendo già presente anche l’importante sfida di Champions League contro il Bayern Monaco in programma mercoledì. Le decisioni definitive verranno prese questa mattina, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono previsti almeno cinque o sei cambi rispetto alla formazione che ha vinto all’Allianz Arena. Si parte dalla, dove dovrebbero rientrare dal primo minuto Dee Bisseck. In attacco, invece, Arnautovic è in vantaggio su Correa per partire titolare accanto a Lautaro, mentre Thuram e il rientrante Taremi dovrebbero iniziare dalla panchina.PROBABILE FORMAZIONE(3-5-2): Sommer; Bisseck, De, Bastoni; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, LautaroPROBABILE FORMAZIONE(4-2-3-1) – Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Luvumbo, Viola, Zortea; PiccoliLeggi sunews24.

Potrebbe interessarti anche:

Inter - cambi anche in difesa : de Vrij e Bisseck tornano dal 1’ contro il Cagliari – TS

Cambi non solo a centrocampo per l’Inter, oggi impegnata alle 18 contro il Cagliari. Inzaghi, alle prese con un calendario fitto e con l’esigenza di preservare le energie in vista del ritorno di ...

DIRETTA Serie A | Cagliari-Lecce 0-0 - Parma-Venezia 0-1 | Pohjanpalo segna su rigore! LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le due partite della ventunesima giornata in programma alle 15 Piatto ricco questa domenica per gli amanti del brivido nel palinsesto pomeridiano del secondo ...

L’Inter celebra i 46 anni di Valentino Rossi con una maglia speciale : la indosserà contro il Cagliari

Inter e Nike hanno annunciato una nuova collaborazione con il leggendario campione di motociclismo Valentino Rossi. Il frutto di questa partnership è una maglia speciale che unisce il mondo del ...

Inter-Cagliari, turnover di Inzaghi: de Vrij fa rifiatare Acerbi, Arnautovic in vantaggio su Correa. Probabili formazioni di Cagliari-Inter. Cagliari-Inter, De Vrij verso un posto da titolare. Le probabili formazioni. Cagliari-Inter formazioni, chi gioca oggi e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Taremi, De Vrij, Carlos Augusto, Makoumbou e Marin. Cagliari-Inter, Inzaghi riparte da De Vrij: il difensore torna titolare. Pavard e Acerbi…. Preview Cagliari-Inter - Inzaghi rilancia De Vrij e sceglie i 'soliti noti'. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è msn.com:) Inter-Cagliari, turnover di Inzaghi: de Vrij fa rifiatare Acerbi, Arnautovic in vantaggio su Correa - In vista del ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, per difendere il 2-1 conquistato a Monaco di Baviera, Simone Inzaghi cambierà ancora contro il Cagliari nel match delle 18 ...

(Come si legge su msn.com:) Inter-Cagliari, orario e dove vederla in tv e streaming: probabili formazioni e arbitro - L'Inter attende il Cagliari a San Siro per provare a volare anche in campionato. Dopo la frenata contro il Parma e l'impresa nell'andata dei quarti di Champions League con il ...

(Ne dà notizia informazione.it:) Inter Cagliari, De Vrij al rientro in difesa? Le ultime sulle probabili scelte - Inter Cagliari, De Vrij al rientro in difesa? Le ultime sulle probabili scelte per il match di oggi pomeriggio Inzaghi pensa ad alcune rotazioni in vista della partita di oggi tra Inter e Cagliari, te ...