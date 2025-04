A Oleggio si fa shopping con il passaporto del commercio

Oleggio lo shopping ora si con il passaporto. Proprio così, si tratta di una nuova iniziativa pensata da alcuni esercenti locali. Da circa una settimana in tutti i negozi aderenti è stato distribuito un vero e proprio passaporto, naturalmente personalizzato, per fare acquisti.Cosa è e come. Novaratoday.it - A Oleggio si fa shopping con il passaporto del commercio Leggi su Novaratoday.it loora si con il. Proprio così, si tratta di una nuova iniziativa pensata da alcuni esercenti locali. Da circa una settimana in tutti i negozi aderenti è stato distribuito un vero e proprio, naturalmente personalizzato, per fare acquisti.Cosa è e come.

Potrebbe interessarti anche:

Marco Mouly arrestato a Fiumicino - il re delle truffe tradito dal passaporto falso : su di lui anche un documentario su Netflix

Dopo una truffa da 283 milioni di euro e una documentario Netflix, la latitanza di Marco Mouly, noto anche come Mardoché Mouly e Marco L’Elegant, si è conclusa all’aeroporto di Fiumicino, dove la ...

Trump taglia la ricerca : l’Ue pensa a un passaporto speciale per i cervelli. L’interesse “inusuale” dei ricercatori Usa per la Germania

La chiamano già “Reverse brain drain”, cioè controfuga dei cervelli: dagli Usa verso l’Europa. Nelle ultime settimane Donald Trump ha iniziato a tagliare i fondi alla ricerca e a bloccare i progetti ...

Oleggio - tenta (di nuovo) una rapina con la pistola : ancora in manette un 53enne

Ha tentato di nuovo una rapina e, anche questa volta, è finito in manette. Protagonista della vicenda un 53enne milanese, che si è trasferito da poco a Oleggio. Il primo "colpo" era avvenuto ...

A Oleggio si fa shopping con il passaporto del commercio. Il Costone vola a +15 poi frana nel finale contro Oleggio. Goleada Verbania nella Vallée. Il Baveno Stresa si fa rimontare dall'Oleggio: 2-2. Oleggio, Capodanno in piazza: si fa festa con le hit Anni 70 e 80. Addio alla prof, lutto a Oleggio e Varallo Pombia. Svolta sul delitto di Oleggio, pusher ucciso per vendetta dopo aver stuprato una 29enne. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di quotidianopiemontese.it:) Tutte le notizie su "Oleggio" - Cronaca2 anni fa 28enne di Oleggio si sottopone alla chirurgia per perdere peso, ma muore dopo 13 giorni Anna Giugliano, 28enne di Oleggio, dopo essersi sottoposta a chirurgia bariatrica per ...

(Da quanto emerge da lavocedinovara.com:) Oleggio, rapina automobilista con una pistola giocattolo: arrestato dai carabinieri in stazione - residente nel Milanese ma domiciliato a Oleggio, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti. L’arma utilizzata nella rapina si è rivelata essere una pistola giocattolo, priva del tappo ...