Palermo schiacciato da una porta blindata | muore operaio 35enne

operaio di 35 anni residente a Cinici, Pietro Zito, è morto ieri sera all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere rimasto schiacciato da una porta blindata che stava installando a Misiliscemi, un comune del trapanese.Due giorni fa Zito, secondo una prima ricostruzione, era andato a consegnare una porta per conto dell’azienda con sede a Carini per cui lavora. Durante il trasporto, però, qualcosa sarebbe andato storto e il 35enne sarebbe stato travolto dalla pesante struttura non riuscendo più a liberarsi. Sulla morte sul lavoro indagano i carabinieri insieme ai tecnici dello Spersal dell’Asp di Trapani, il Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Lapresse.it - Palermo, schiacciato da una porta blindata: muore operaio 35enne Leggi su Lapresse.it Undi 35 anni residente a Cinici, Pietro Zito, è morto ieri sera all’ospedale Villa Sofia didopo essere rimastoda unache stava installando a Misiliscemi, un comune del trapanese.Due giorni fa Zito, secondo una prima ricostruzione, era andato a consegnare unaper conto dell’azienda con sede a Carini per cui lavora. Durante il trasporto, però, qualcosa sarebbe andato storto e ilsarebbe stato travolto dalla pesante struttura non riuscendo più a liberarsi. Sulla morte sul lavoro indagano i carabinieri insieme ai tecnici dello Spersal dell’Asp di Trapani, il Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Tragedia sul lavoro - Pietro schiacciato da una porta blindata. Giovanissimo

Era cominciata come una giornata qualunque: il viaggio, il carico, le ultime sistemazioni prima della consegna. Nessun presagio, solo la fatica consueta e quella dedizione silenziosa che accompagna ...

Palermo, schiacciato da una porta blindata: muore operaio 35enne - LaPresse. Pietro Zito, l'operaio è morto a Cinisi (Palermo) schiacciato da una porta blindata: aveva 35 anni. Incidente sul lavoro nel Trapanese, operaio di Montelepre muore schiacciato da una porta blindata. Operaio di 35 anni morto schiacciato da una porta blindata nel Trapanese: la stava trasportando per una…. Muore schiacciato da una porta blindata, palermitano vittima di un incidente sul lavoro a Trapani. Operaio di 35 anni muore schiacciato da una porta blindata.

