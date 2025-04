Esce di strada nella notte motociclista in ospedale in codice rosso

motociclista è uscito di strada questa notte, 12 aprile, a Zimella ed ora si trova in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento a Verona. L'incidente si è verificato poco dopo l'1, tra Via Stazione e Via Molini, ed il conducente della moto è stato soccorso dal personale del 118. Veronasera.it - Esce di strada nella notte, motociclista in ospedale in codice rosso Leggi su Veronasera.it Unè uscito diquesta, 12 aprile, a Zimella ed ora si trova in gravi condizioni all'di Borgo Trento a Verona. L'incidente si è verificato poco dopo l'1, tra Via Stazione e Via Molini, ed il conducente della moto è stato soccorso dal personale del 118.

