Incendio sullo Stelvio almeno 100 ettari distrutti e 5 persone evacuate

Incendio boschivo nei pressi di Patzleid, Prato allo Stelvio e Stelvio è stato messo sotto controllo. Il continuo e instancabile impegno di numerose forze di soccorso – tra cui i Vigili del Fuoco Volontari del distretto dell’Alta Val Venosta, singoli. Trentotoday.it - Incendio sullo Stelvio, almeno 100 ettari distrutti e 5 persone evacuate Leggi su Trentotoday.it Dopo intensi lavori iniziati il 10 aprile, l’boschivo nei pressi di Patzleid, Prato alloè stato messo sotto controllo. Il continuo e instancabile impegno di numerose forze di soccorso – tra cui i Vigili del Fuoco Volontari del distretto dell’Alta Val Venosta, singoli.

Un vasto incendio boschivo si è sviluppato nella zona di Prato allo Stelvio, in Val Venosta (Alto Adige). Sono almeno un centinaio gli ettari di bosco colpiti: un’emergenza che ha richiesto ...

Il bosco sopra Prato allo Stelvio, in val Venosta, è ancora in fiamme. Oltre 400 vigili del fuoco sono impegnati da ieri nelle operazioni di spegnimento nella zona difficile e impervia. Una grande ...

Bolzano, incendio sullo Stelvio: almeno 100 ettari distrutti e 5 persone evacuate.

