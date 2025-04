Dietrofront del commissario di governo non verrà perforato il monte Morrone per il raddoppio della ferrovia

Dietrofront del commissario di governo sulla proposta di Rfi di perforare per 9,8 km il monte Morrone nel parco della Maiella allo scopo di realizzare una galleria per il raddoppio della ferrovia Pescara-Roma.Il Forum H2o: «Coraggioso bollare come falso il documento dell'azienda pubblica pure. Ilpescara.it - Dietrofront del commissario di governo, non verrà perforato il monte Morrone per il raddoppio della ferrovia Leggi su Ilpescara.it deldisulla proposta di Rfi di perforare per 9,8 km ilnel parcoMaiella allo scopo di realizzare una galleria per ilPescara-Roma.Il Forum H2o: «Coraggioso bollare come falso il documento dell'azienda pubblica pure.

Potrebbe interessarti anche:

Clamoroso dietrofront di Trump : dazi ridotti al 10% per 90 giorni - ma per la Cina tariffe al 125%

Retromarcia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi: "Dato che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e ...

Dietrofront di Trump : dazi ridotti al 10% per 90 giorni - ma per la Cina tariffe al 125%

Retromarcia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi: "Dato che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e ...

Dietrofront di Trump - stop ai dazi per tre mesi. Ma per la Cina salgono al 125%

Donald Trump ha annunciato in serata la sospensione per 90 giorni dei dazi reciproci contro alcuni Paesi, esclusa la Cina, sulla quale anzi Washington ha alzato ulteriormente le tariffe. L’inquilino ...

Dietrofront del commissario di governo, non verrà perforato il monte Morrone per il raddoppio della ferrovia. Il Forum H2O esulta: "Stop alla galleria sotto il Morrone, il commissario di governo boccia il progetto Rfi". Giochi Cortina 2026, dietrofront sul villaggio olimpico, non sarà più demolito. Giochi del Mediterraneo, opposizione all’attacco. Dalla protesta dei trattori al Green Deal svuotato: 2024, storia dell’anno in cui l’Ue e…. Auto, il piano Ue? Clamoroso dietrofront: "I target 2035 restano". Insorge il Ppe: "Poca chiarezza" | .it. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia abruzzoweb.it:) ROMA-PESCARA E GALLERIA MORRONE: FORUM H2O, “BENE COMMISSARIO CHE BOCCIA PROPOSTA RFI DEL 2020” - PESCARA – “Esprimiamo soddisfazione per la marcia indietro tutta – è il caso di dirlo – impressa dal Commissario di Governo Vincenzo Macello che ha bocciato la proposta di RFI di bucare il Monte Morro ...

(A riportarlo è terremarsicane.it:) Ferrovia Roma-Pescara. “No” del Commissario al traforo del Monte Morrone, soddisfazione di Forum H2O: “Progetto pericoloso” - Abruzzo - "Esprimiamo soddisfazione per la marcia indietro tutta - è il caso di dirlo - impressa dal Commissario di Governo Vincenzo Macello che ha bocciato la proposta di RFI di bucare il Monte Morro ...

(Dalle pagine di quattroruote.it si apprende che:) Dietrofront del governo sul decreto omologazioni - È durata poche ore la decisione del governo di mettere fine alla telenovela ... Secondo alcuni osservatori, l’improvviso dietrofront sarebbe legato all’inopportunità di far entrare in ...