Usa giudice per l’immigrazione | L’attivista pro-Gaza della Columbia University può essere espulso

giudice per l’immigrazione della Louisiana ha stabilito che gli Stati Uniti possono espellere Mahmoud Khalil, studente laureato alla Columbia University, sulla base dell’argomentazione del governo federale secondo cui rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale.La decisione del giudiceIl giudice dell’immigrazione Jamee Comans ha preso questa decisione venerdì 12 aprile al termine di un’udienza durata quasi due ore. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato di poter espellere Khalil perché la sua presenza minaccia la politica estera statunitense. Il governo ha sostenuto di avere il potere di revocare lo status di residente permanente legale di Khalil ai sensi dell’Immigration and Naturalization Act del 1952, una legge raramente utilizzata che conferisce al segretario di Stato un’ampia autorità. Lapresse.it - Usa, giudice per l’immigrazione: “L’attivista pro-Gaza della Columbia University può essere espulso” Leggi su Lapresse.it UnperLouisiana ha stabilito che gli Stati Uniti possono espellere Mahmoud Khalil, studente laureato alla, sulla base dell’argomentazione del governo federale secondo cui rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale.La decisione delIldelJamee Comans ha preso questa decisione venerdì 12 aprile al termine di un’udienza durata quasi due ore. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato di poter espellere Khalil perché la sua presenza minaccia la politica estera statunitense. Il governo ha sostenuto di avere il potere di revocare lo status di residente permanente legale di Khalil ai sensi dell’Immigration and Naturalization Act del 1952, una legge raramente utilizzata che conferisce al segretario di Stato un’ampia autorità.

Potrebbe interessarti anche:

Detenuto pestato in carcere a Reggio - il giudice : “Non fu tortura perché non ci fu violenza gratuita

Le motivazioni dell'esclusione del reato nella condanna ai dieci agenti di polizia penitenziaria che il 3 aprile 2023 incappucciarono, denudarono e picchiarono un giovane carcerato

Friedrich Merz - favorito del voto in Germania - annuncia la linea dura sull’immigrazione

Il leader dell’Unione cristianodemocratica (Cdu, destra), Friedrich Merz, favorito delle elezioni del 23 febbraio, ha annunciato una stretta sull’immigrazione dopo un nuovo attacco compiuto da un ...

L'omicidio di Antonella Salamone e di due figli - rinviati a giudizio i tre imputati : per il giudice Giovanni Barreca è sano di mente

Il gup di Termini Imerese Gregorio Balsamo ha deciso di rinviare a giudizio Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carrandente tutti accusati di aver ucciso Antonella Salamone, moglie del primo, ...

Usa, giudice per l'immigrazione: "L'attivista pro-Gaza della Columbia University può essere. Khalil privato di un «giusto processo». In arrivo la sentenza. Il giudice dell'immigrazione statunitense deciderà se lo studente della Columbia Mahmoud Khalil può essere espulso. Stretta sui visti agli studenti, nel mirino 41 Paesi e i pro Palestina. Trump contro i giudici: dalla deportazione dei migranti all’annullamento delle grazie di Biden. Mahmoud Khalil, il giudice blocca la richiesta di espulsione dagli Usa. La moglie: 'Rapito da casa nostra'. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da globalist.it:) Il giudice decide che Mahmoud Khalil può essere deportato solo perché ha protestato per Gaza - Mahmoud Khalil, laureato alla Columbia University e attivista palestinese, è stato dichiarato passibile di espulsione dagli Stati Uniti da un giudice dell’immigrazione durante un'udienza controversa t ...

(Come riferisce msn.com:) Usa, giudice autorizza il rimpatrio forzato dello studente palestinese della Columbia - Al giovane è stata revocata la “green card” ed è finito in arrestato perché considerato uno dei leader della protesta pro Gaza nel famoso ateneo newyorkese ...

(Come indicato da msn.com:) USA, Cresce l'indignazione per l'arresto dell'attivista pro-Palestina Mahmoud Khalil - L'attivista della Columbia University Mahmoud Khalil è ancora detenuto in un centro per l'immigrazione in Louisiana dopo il suo arresto dell'8 marzo scorso. Un giudice di New York gli ha concesso ...