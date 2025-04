Caso EResinovich | Visintin io indagato? Sono tranquillo e in Austria

Sono tranquillo, sereno, ora con i miei avvocati Alice e Paolo Bevilaqua abbiamo fatto richiesta per capire bene di cosa stiamo parlando e poi decideremo il da farsi”. Lo dice a LaPresse Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, iscritto nel registro degli indagati per la morte della moglie, scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo, in un boschetto. Gli inquirenti “dovranno valutare anche gli oggetti presi da casa” nel corso dell’ultima perquisizione. “Erano già stati altre volte in casa mia, non ho cambiato nulla dentro casa – sottolinea – e non mi aspettavo che sarebbero tornati, ma resto sereno, vedremo cosa diranno”. “Sono a Velden, in Austria”, aggiunge. Lapresse.it - Caso EResinovich: Visintin, io indagato? Sono tranquillo e in Austria Leggi su Lapresse.it Milano, 12 apr. (LaPresse) – “, sereno, ora con i miei avvocati Alice e Paolo Bevilaqua abbiamo fatto richiesta per capire bene di cosa stiamo parlando e poi decideremo il da farsi”. Lo dice a LaPresse Sebastiano, marito di Liliana Resinovich, iscritto nel registro degli indagati per la morte della moglie, scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio successivo, in un boschetto. Gli inquirenti “dovranno valutare anche gli oggetti presi da casa” nel corso dell’ultima perquisizione. “Erano già stati altre volte in casa mia, non ho cambiato nulla dentro casa – sottolinea – e non mi aspettavo che sarebbero tornati, ma resto sereno, vedremo cosa diranno”. “a Velden, in”, aggiunge.

Potrebbe interessarti anche:

Sebastiano Visintin - indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich - è in Austria : «Sono tranquillo - farò un giro del lago in bici»

Si dice «tranquillo» Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich iscritto ieri nel registro degli indagati in merito all'omicidio di sua moglie. Raggiunto...

Sebastiano Visintin - indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich - è in Austria : «Sono tranquillo - farò un giro del lago in bici»

Si dice «tranquillo» Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich iscritto ieri nel registro degli indagati in merito all'omicidio di sua moglie. Raggiunto...

Caso Garlasco - colpo di scena : chiesto di ricusare il super perito Giardina. Sempio : “Sono tranquillo”

Si apre con un colpo di scena il maxi incidente probatorio sul caso Garlasco, che torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. La Procura di Pavia ha chiesto la ricusazione del genetista ...

Caso EResinovich: Visintin, io indagato? Sono tranquillo e in Austria - LaPresse. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è msn.com:) Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin: “Io indagato? Sono tranquillo e in Austria” - “Sono tranquillo, sereno, ora con i miei avvocati Alice e Paolo Bevilacqua abbiamo fatto richiesta per capire bene di cosa stiamo parlando e poi decideremo il da farsi”. Lo dice a LaPresse Sebastiano ...

(Come si legge su ilmessaggero.it:) Sebastiano Visintin, perché è indagato? I risultati della perizia medico-legale e la perquisizione a casa (durata 7 ore), cosa è successo - Sebastiano Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta per la morte di Liliana Resinovich. Un atto dovuto si potrebbe dire, un ...

(Ne dà notizia msn.com:) Sebastiano Visintin, chi è il marito di Liliana Resinovich indagato per il suo omicidio: le foto, i coltelli e la bici - Sebastiano Visintin è ufficialmente indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich. La donna era uscita dal suo appartamento al civico 2 di via Verrocchio a Trieste ...