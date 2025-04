Torna l' autovelox sulla Commenda riposizionato su un nuovo tratto

Viterbotoday.it - Torna l'autovelox sulla Commenda, riposizionato su un nuovo tratto Leggi su Viterbotoday.it Dopo un periodo di silenzio e la definitiva scomparsa del vecchio dispositivo, un rinnovato sistema di rilevamento della velocità ha fatto la sua comparsa lungo la strategica arteria provinciale che connette Viterbo e Marta. L'installazione, avvenuta nei giorni passati, segna un ritorno alla.

Torna l'autovelox sulla Commenda, riposizionato su un nuovo tratto. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di viterbopost.it che:) “A volta tornano”. Rimesso l’autovelox di Montefiascone sulla SP Commenda. - Facile mettere autovelox sulla SP Commenda, la strada che porta verso Marta e Capodimonte. Per il intero tratto, la velocità imposta è di soli 70 km/h, Un limite antistorico, superabile anche da un ...