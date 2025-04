Si riaccende l' insegna del Caffè del Porto | il locale torna nelle mani della famiglia che l’aveva creato

riaccende il Caffè del Porto, una delle insegne più iconiche del lungomare di Riccione. Dopo sei mesi di “riposo”, lo storico locale su viale D’Annunzio torna alle origini, ovvero nelle mani dei fratelli Gabriele e Raffaella Urbinati, pronti ad aprire un nuovo capitolo della loro ormai lunga. Riminitoday.it - Si riaccende l'insegna del Caffè del Porto: il locale torna nelle mani della famiglia che l’aveva creato Leggi su Riminitoday.it Siildel, una delle insegne più iconiche del lungomare di Riccione. Dopo sei mesi di “riposo”, lo storicosu viale D’Annunzioalle origini, ovverodei fratelli Gabriele e Raffaella Urbinati, pronti ad aprire un nuovo capitololoro ormai lunga.

Si riaccende l'insegna del Caffè del Porto: il locale torna nelle mani della famiglia che l'aveva creato. La famiglia Urbinati riaccende il "Caffè del Porto" di Riccione: inaugurazione il 23 aprile.

