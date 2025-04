Incarichi bloccati all’Asl di Salerno | Nursind e Fials proclamano lo stato di agitazione

Salerno a causa di "silenzi e promesse non mantenute". Lo denunciano i sindacati provinciali di Nursind e Fials: "Nonostante gli impegni presi, una parte di loro attende ancora di ricevere l’incarico che spetta di diritto. E nel frattempo, si ritrovano. Salernotoday.it - Incarichi bloccati all’Asl di Salerno: Nursind e Fials proclamano lo stato di agitazione Leggi su Salernotoday.it Sono stanchi e delusi, i lavoratori dell’Asla causa di "silenzi e promesse non mantenute". Lo denunciano i sindacati provinciali di: "Nonostante gli impegni presi, una parte di loro attende ancora di ricevere l’incarico che spetta di diritto. E nel frattempo, si ritrovano.

