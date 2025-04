Daspo di un anno a un calciatore del Papanice cosa ha fatto l' atleta dopo essere stato espulso

Daspo emessi a Crotone: coinvolti un calciatore dilettante e sei tifosi per condotte antigiuridiche in ambito sportivo. Notizie.virgilio.it - Daspo di un anno a un calciatore del Papanice, cosa ha fatto l'atleta dopo essere stato espulso Leggi su Notizie.virgilio.it Setteemessi a Crotone: coinvolti undilettante e sei tifosi per condotte antigiuridiche in ambito sportivo.

Daspo di un anno a un calciatore del Papanice, cosa ha fatto l'atleta dopo essere stato espulso. Condotte violente negli stadi in Calabria, sette daspo a tifosi e un calciatore ·. Scavalca recinzione per inveire contro tifoso avversario, Daspo a calciatore del Papanice. Aggressione all’arbitro a Riposto, scattano i Daspo per quattro calciatori. Arbitro aggredito, il questore di Catania emette il Daspo per quattro calciatori. Aggressione all’arbitro a Torre Archirafi: squalificati per diversi anni 10 giocatori. In corso di notifica i Daspo disposti dal Questore. Ne parlano su altre fonti

