Rapina da 108 mila euro all' ufficio postale di Martina Franca arrestati i ladri | le indagini e la cattura

arrestati a Taranto per Rapina aggravata e detenzione illegale di armi dopo un colpo all'ufficio postale. Notizie.virgilio.it - Rapina da 108 mila euro all'ufficio postale di Martina Franca, arrestati i ladri: le indagini e la cattura Leggi su Notizie.virgilio.it Due uominia Taranto peraggravata e detenzione illegale di armi dopo un colpo all'

Potrebbe interessarti anche:

San Miniato - tentata rapina all’ufficio postale : due arresti

Pisa, 15 marzo 2025 – Un intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato una rapina all’ufficio postale di via IV Novembre a San Miniato. Due uomini, intorno alle 10.40 di ieri, travisati con ...

Monteroni - tentata rapina all'ufficio postale : ferito il direttore

Tentata rapina all'ufficio postale di Monteroni: il direttore reagisce e resta ferito nella colluttazione con i rapinatori, fuggiti poi a mani vuote. I malviventi sono entrati in azione...

Perugia. Rapina a mano armata all’ufficio postale di Ferro di Cavallo : caccia al malvivente

Far west a Ferro di Cavallo. Paura a Perugia venerdì 14 marzo, quando un uomo armato di coltello ha assaltato l’ufficio postale di Ferro di Cavallo. Il rapinatore, descritto come alto e molto magro, ...

Martina Franca, misero a segno rapina da 108mila euro nell'ufficio postale: arrestati dopo sei mesi. Rapina da 108 mila euro all'ufficio postale di Martina Franca, arrestati i ladri: le indagini e la cattura. Rapina alle Poste da 108mila euro, due arresti nel Tarantino. Martina Franca. Rapina all’ufficio postale: due arresti. Erano riusciti a fuggire con 108mila euro. Rapina alle Poste di Martina Franca, colpo da 108mila euro: arrestati due uomini dopo 6 mesi. A Martina Franca rapina da 108mila euro a ufficio postale, scattano due arresti. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di virgilio.it:) Rapina da 108 mila euro all'ufficio postale di Martina Franca, arrestati i ladri: le indagini e la cattura - Due uomini arrestati a Taranto per rapina aggravata e detenzione illegale di armi dopo un colpo all'ufficio postale.

(A riportarlo è rainews.it:) Rapina alle Poste da 108mila euro, due arresti nel Tarantino - Intorno alle 8 del mattino, il 26 ottobre scorso, un uomo fece irruzione in un ufficio postale di Martina Franca. Pistola alla mano, si fece consegnare circa 108mila euro in contanti. All'esterno c'er ...

() Colpo all’ufficio postale a Martina Franca: via con 108mila euro, in cella genero e suocero - All'alba di ieri, gli inquirenti hanno bussato alle porte di entrambi per notificargli l'ordinanza di custodia cautelare che li ha portati in carcere ...