Pasqua pasquetta e ponti | pienone di turisti nel salernitano il 60% proviene dall' estero

turistica a Salerno e nell'area territoriale circostante è molto sostenuta ed in costante crescita in vista delle festività Pasquali e dei numerosi ponti che sono previsti dal calendario 2025. Lo fa sapere Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno: "Si registra una prevalenza. Salernotoday.it - Pasqua, pasquetta e ponti: pienone di turisti nel salernitano, il 60% proviene dall'estero Leggi su Salernotoday.it La domandaca a Salerno e nell'area territoriale circostante è molto sostenuta ed in costante crescita in vista delle festivitàli e dei numerosiche sono previsti dal calendario 2025. Lo fa sapere Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno: "Si registra una prevalenza.

Potrebbe interessarti anche:

Tra la Pasqua ?alta? e i ponti : strutture già piene al 50%

Il calendario come amico per il via della stagione turistica 2025 in Puglia. Una serie di fortunate combinazioni permetterà tanti giorni di vacanza già dalla seconda...

Pasqua e ponti di primavera : guida di RimborsoAlVolo per risparmiare sui voli

In vista della Pasqua e dei prossimi ponti di primavera RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo, ha realizzato una guida pratica per aiutare i cittadini a risparmiare sulla spesa ...

Guida pratica di RimborsoAlVolo per risparmiare sui voli di Pasqua e ponti di primavera

In vista della Pasqua e dei prossimi ponti di primavera RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo, ha realizzato una guida pratica per aiutare i cittadini a risparmiare sulla spesa ...

Pasqua, pasquetta e ponti: pienone di turisti nel salernitano, il 60% proviene dall'estero. Terranostra Toscana, agriturismi verso tutto esaurito per Pasqua e ponti primavera. Savonese agriturismi, Cia: per Pasqua e ponti verso il tutto esaurito. Reggia di Caserta, ingressi contingentati per ponti e Pasquetta: il 25 aprile ingresso gratuito. Pasqua e ponti primaverili, Cia Savona: "Sold out negli agriturismi". Agriturismi veneti, tutto esaurito per Pasqua e Pasquetta. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da salernotoday.it:) Pasqua, pasquetta e ponti: pienone di turisti nel salernitano, il 60% proviene dall'estero - Ilardi (Federalberghi): "Si registra una prevalenza di domanda internazionale che si attesta al 60%, a fronte di una domanda nazionale pari al 40%. Gli ospiti esteri che, in questa fase dell'anno, ani ...

(Stando a quanto scrive ilmattino.it:) Reggia di Caserta, ingressi contingentati per ponti e Pasquetta: il 25 aprile ingresso gratuito - Le festività pasquali con i successivi ponti di primavera si prevedono come un periodo di straordinario afflusso turistico alla Reggia, che rimarrà aperta, non solo nella giornata ...

(Come indicato da msn.com:) Pasqua e ponti primaverili, Cia Savona: “Sold out negli agriturismi” - Il responsabile di Turismo Verde, Davide Moirano: “L’inizio della stagione turistica e dell’offerta green all’insegna di enogastronomia, itinerari e outdoor” ...