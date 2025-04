Violenza e urla sotto la caserma dei carabinieri | stalker arrestato a Lomazzo

caserma dei carabinieri di Lomazzo mercoledì 9 aprile. Erano circa le 13:15 quando i militari, allertati dalle grida provenienti dall’esterno del comando, sono corsi fuori trovandosi davanti un uomo intento a colpire con Violenza il vetro e. Quicomo.it - Violenza e urla sotto la caserma dei carabinieri: stalker arrestato a Lomazzo Leggi su Quicomo.it Una scena drammatica si è consumata proprio davanti alladeidimercoledì 9 aprile. Erano circa le 13:15 quando i militari, allertati dalle grida provenienti dall’esterno del comando, sono corsi fuori trovandosi davanti un uomo intento a colpire conil vetro e.

Potrebbe interessarti anche:

Ex caserma dei carabinieri di Ferriere - si punta ad un bando per la riqualificazione

Da dieci anni i carabinieri di Ferriere stanno a Farini, a causa dell’inagibilità della caserma di via Marconi. L’immobile, di proprietà della Provincia, avrebbe bisogno di ingenti risorse per il ...

Svaligia un negozio e corre in direzione della caserma : i carabinieri aprono la porta e lo bloccano

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Salsomaggiore Terme, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 26enne straniero che, all’esito degli accertamenti e verifiche svolte, è ritenuto ...

Andrea Sempio e il test del Dna nella caserma dei carabinieri : l'esito decisivo - chi ha ucciso Chiara Poggi? «Nulla da temere». L'analisi su nuove tracce e l'ipotesi più ignoti

È arrivato in caserma a Milano con il suo avvocato Andrea Sempio, 37 anni, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e atteso dai Carabinieri per il test del Dna. Test che verrà...

Violenza e urla sotto la caserma dei carabinieri: stalker arrestato a Lomazzo. Marone, picchiata e minacciata di morte sotto la caserma dei carabinieri. Sessismo all’Accademia militare di Modena: ufficiale indagato. “Lava i genitali al cavallo”. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto lanazione.it:) Violenza contro le donne. Nella caserma di Borghetto una nuova stanza protetta - Iniziativa curata dal Soroptimist club La Spezia con l’Arma dei carabinieri. Aiuterà i militari ad accogliere e sostenere chi è stata vittima di abusi . Un luogo protetto all’interno della ...