Caso scommesse Fagioli e il nome di McKennie | cosa è emerso sul centrocampista della Juventus Il retroscena

JuventusNews24Caso scommesse, Fagioli e il nome di McKennie: cosa emerge sul centrocampista della Juventus. Il retroscena dalle confessioniLa Gazzetta dello Sport fa luce sul Caso scommesse che ha nuovamente coinvolto la Serie A (in questo Caso non si tratta di scommesse sul calcio bensì su piattaforme illegali di poker e altre discipline). Al centro ancora Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, con l’ex centrocampista della Juventus che già ammise di aver coinvolto altri giocatori, tra avversari e compagni di squadra (quando era a Torino). La Rosea scrive: «Ho indicato il sito illegale su cui effettuare scommesse online, su roulette o poker, a Zaniolo. Non ho guadagnato nulla e lui non ha utilizzato il mio account. Gli organizzatori del siti mi avevano proposto di riconoscermi un qualche vantaggio se avessi portato altri scommettitori, ma non volevo assolutamente guadagnare soldi sugli amici». Juventusnews24.com - Caso scommesse, Fagioli e il nome di McKennie: cosa è emerso sul centrocampista della Juventus. Il retroscena Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24e ildiemerge sul. Ildalle confessioniLa Gazzetta dello Sport fa luce sulche ha nuovamente coinvolto la Serie A (in questonon si tratta disul calcio bensì su piattaforme illegali di poker e altre discipline). Al centro ancora Nicolòe Sandro Tonali, con l’exche già ammise di aver coinvolto altri giocatori, tra avversari e compagni di squadra (quando era a Torino). La Rosea scrive: «Ho indicato il sito illegale su cui effettuareonline, su roulette o poker, a Zaniolo. Non ho guadagnato nulla e lui non ha utilizzato il mio account. Gli organizzatori del siti mi avevano proposto di riconoscermi un qualche vantaggio se avessi portato altri scommettitori, ma non volevo assolutamente guadagnare soldi sugli amici».

Potrebbe interessarti anche:

Sanremo 2025 - possibile caso scommesse : «Votiamo tutti per Rocco Hunt»

«Uniamo le forze e ce la portiamo a casa?». Con queste parole il Pengwin, noto tipster da 1 milione di follower su Instagram, mercoledì 12 febbraio ha spinto la sua community di Telegram a votare in ...

Caso scommesse - l’implicazione di Fagioli sarebbe stata semplificata da un ex compagno di squadra : lo avrebbe aiutato a estinguere i debiti da gioco!

di Redazione JuventusNews24Caso scommesse, l’implicazione di Fagioli sarebbe stata favorita da un ex compagno di squadra: lo avrebbe aiutato a estinguere i debiti da gioco! L’inchiesta per il caso ...

Caso Scommesse - Zuliani : “Vogliono combinarci un’altra ingiustizia visto che ora ci sono anche…”

Nella giornata odierna è venuta fuori la notizia di altri 12 giocatori coinvolti per quanto riguarda le scommesse sui siti illegali. Questi calciatori non avrebbero venduto partite di calcio, ma ...

Caso scommesse, spunta il nome di Vlahovic: 100mila euro per un Rolex o c’entra Fagioli?. Caso scommesse, Fagioli e il nome di McKennie. Cosa emerge. Caso scommesse illegali: Vlahovic (non indagato) voleva aiutare Fagioli o scommetteva?. Scommesse illegali, bufera in Serie A: 12 calciatori indagati, tutti gli aggiornamenti. Fagioli, carta di credito in gioielleria e bonifici per 690 mila euro: Gatti lo ha aiutato a pagare i debiti. Caso scommesse, compare anche il nome di Vlahovic! Versamento di 100mila euro, il motivo. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala juventusnews24.com:) Caso scommesse, Fagioli e il nome di McKennie: cosa è emerso sul centrocampista della Juventus. Il retroscena - Caso scommesse, Fagioli e il nome di McKennie: cosa emerge sul centrocampista della Juventus. Il retroscena dalle confessioni La Gazzetta dello Sport fa luce sul caso scommesse che ha nuovamente coinv ...

(A riportarlo è giornalelavoce.it:) Caso scommesse, spunta il nome di Vlahovic: 100mila euro per un Rolex o c’entra Fagioli? - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Vlahovic avrebbe acquistato un Rolex Yacht-Master da 100mila euro ...

() Caso scommesse, tutte le chat: "Gatti spende poco, cattura Zaniolo. Il buon McKennie..." - I nuovi atti dei pm, dopo le indagini della Guardia Di Finanza, hanno reso noti i messaggi tra l'organizzatore De Giacomo e Fagioli: ecco cosa si dicevano ...